Arnold Schwarzenegger sammelt 1,55 Millionen Euro für Klimaschutz

Das Hahnenkamm-Rennen im österreichischen Kitzbühel geht an diesem Wochenende über die Bühne. Während der Super G am Freitag (24. Januar) stattfand, folgt am Samstag (25. Januar) die legendäre Streif-Abfahrt. Am Sonntag (26. Januar) wird es dann noch zwei Slalom-Läufe geben. Das Ski-Event lockt jährlich zahlreiche Stars und Sternchen an, die abseits der Piste für Glamour in dem Wintersportort sorgen.

Im Mittelpunkt stehen drei Veranstaltungen: Arnold Schwarzeneggers (77) «Klima-Charity-Auktion», die «Weisswurstparty» im «Stanglwirt» und die «KitzRaceParty».

Ehre für Giovanni Zarrella am Donnerstag

Schwarzenegger hat am Donnerstagabend (23. Januar) sein traditionelles Kitzbühel-Event im Hotel Stanglwirt abgehalten. Dabei sammelte er bei dem Benefiz-Dinner mit Auktion für seine «Schwarzenegger Climate Initiative». Dank der «Grosszügigkeit unserer unglaublichen Unterstützer» sei eine Rekordsumme von 1,55 Millionen Euro für den Klimaschutz bei dem Abend zusammengekommen, heisst es auf Instagram. Zudem würden 300'000 Euro an die Feuerwehr von Los Angeles für ihren heldenhaften Einsatz bei den Waldbränden gehen.

Als musikalischer Act stand Giovanni Zarrella (46) auf der Bühne. «Auf Wunsch von Arnold Schwarzenegger für ihn und seine Gäste singen – und am Ende macht er einfach DAS!», schrieb der Sänger zu einem Clip, der seine Darbietung von Italo-Klassikern zeigt. Andere prominente Gäste, die anwesend waren, waren Mark Keller (59), The BossHoss und Giovannis Ehefrau Jana Ina Zarrella (48).

Andreas Gabalier sorgte für Stimmung am Freitag

Am Freitag sorgte die Weisswurstparty bereits zum 32. Mal für einen weiteren stargespickten Abend. Insgesamt 2800 Gäste feierten am Rande des Hahnenkamm-Rennens. Weiterhin mit dabei: Schwarzenegger, der «die beste und grösste Weisswurstparty der Welt» gemeinsam mit Bodybuilder Ralf Möller (66), Musiker Peter Maffay (75) sowie dem Schauspielerpaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) eröffnete.

Auf der Bühne in der zur Konzertarena umfunktionierten Reithalle sorgte «Volks Rock'n'Roller» Andreas Gabalier (40) für musikalische Unterhaltung. Unter den Gästen waren neben Sport-Stars wie Skispringer Gregor Schlierenzauer (35), Skirennläuferin Maria Riesch (40), Fussballtorwart Roman Weidenfeller (44) oder Fussballspieler Rúrik Gislason (36) auch Prominente wie die Schlagersängerinnen Melissa Naschenweng (34) und Vanessa Mai (32) oder die Musiker DJ Ötzi (54) und Kool Savas (49). Zudem feierten Simone Thomalla (59), Palina Rojinski (39), Joyce Ilg (41), Cathy Hummels (37) und zahlreiche weitere bis in die frühen Morgenstunden. Auch schon während des Tages zeigten sich an den Tribünen und abseits der Pisten weitere bekannte Gesichter, wie Ski-Ikone Hermann Maier (52), Fussballstar Zlatan Ibrahimović (43) und Musikstar Hansi Hinterseer (70).

Am Samstag findet die «KitzCharityTrophy» statt, bei der Promis für einen guten Zweck Ski fahren – und James Blunt (50) auftritt. Als Renndirektoren fungiert unter anderem Bernie Ecclestone (94). Auch die Schweiz ist dabei vertreten: Influencer Aditotoro (26) steht für die Fahrt mit einem eigenen Team auf den Ski – und schaut oben ohne vom Pistenrand zu.