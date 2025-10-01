Ski-Star Hirscher hat heimlich geheiratet

Marcel Hirscher schwebt auf Wolke sieben. Der Ski-Star hat zum zweiten Mal geheiratet – still und heimlich im engsten Kreis.

«Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet», mit diesen Worten lüftet Marcel Hirscher (36) auf Instagram ein Geheimnis. Der Ski-Star hat seiner Freundin Lucy heimlich das Ja-Wort gegeben.

Gerüchte um eine mögliche Hochzeit gab es seit einiger Zeit. Der Grund: Auf seinen zuletzt veröffentlichten Fotos trägt Hirscher plötzlich einen Ring am linken Ringfinger. Und obwohl sich der achtfache Gesamtweltcupsieger sonst über sein Privatleben bedeckt hält, hat er die schöne Nachricht nun öffentlich gemacht.

Gemäss «Krone» fand die Hochzeit vor mehreren Wochen im engsten Kreis der Familie statt. Und das weder auf dem Standesamt noch in der Kirche, sondern daheim im Wohnzimmer. Ein Paar sind die Frischvermählten seit 2022. Erst letzten Sommer hat Hirscher seine neue Liebe öffentlich gemacht, nachdem er mit Lucy in Amsterdam (Ho) fotografiert wurde.

Gemeinsam beim Skirennen

«Ein etwas unglücklicher Schnappschuss von einem glücklichen Paar – und ja, der Typ in der Mitte, das bin ich», sagte er damals gegenüber dem «Kurier». Viel mehr wollte er dazu nicht sagen. Auch nicht, als die beiden Ende Januar beim Nacht-Riesenslalom in Schladming (Ö) ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten. Auf die Frage, wer seine Freundin ist, antwortete er: «Niemand.» Sie seien privat da, aber ihm sei wichtig gewesen, «ihr meine Welt zu zeigen».

Für Hirscher ist es die zweite Ehe. 2021 trennte er sich von seiner Jugendliebe Laura Moisl. Die beiden waren seit 2009 ein Paar, heirateten 2018 und haben zwei Kinder. Nun hat er sein neues Glück gefunden.

Ob ihn das auf den Ski beflügelt? Letzte Saison gab der Österreicher unter holländischer Flagge fünf Jahre nach dem Rücktritt sein Comeback. Es dauerte drei Rennen – dann riss er sich im Training das Kreuzband. Inzwischen ist er zurück auf dem Schnee, hat kürzlich erstmals wieder zwischen Toren trainiert. Hirscher wills im Olympia-Winter noch einmal wissen. Ob er bereits beim Saisonstart in Sölden (Ö, 26. Oktober) dabei sein wird, ist noch offen.

