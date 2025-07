Ösi-Speed-Ass hat still und heimlich Ja gesagt

1/5 Hat Ja gesagt: Daniel Hemetsberger. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Österreichischer Speedspezialist Daniel Hemetsberger heiratet heimlich seine langjährige Freundin

Grosse Hochzeitsfeier mit Teamkollegen für kommendes Jahr geplant

Hemetsberger hat in 69 Weltcuprennen viermal das Podest erreicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Andrea Ellenberger (32) hat es getan, Henrik Kristoffersen (31) und Manuel Feller (32) ebenso. Sie alle haben in diesem Sommer geheiratet. Und ihre Fans auf Social Media mit Fotos daran teilhaben lassen.

Auch bei einem anderen Ski-Ass haben die Hochzeitsglocken geläutet. Allerdings still und heimlich. Der österreichische Speedspezialist Daniel Hemetsberger (34) hat Ja zu seiner langjährigen Freundin gesagt. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt. Fotos von diesem besonderen Tag hat Hemetsberger keine veröffentlicht.

Allerdings wollte er daraus kein grosses Geheimnis machen. «Ich wollte es nicht geheim halten, es gab dann einen ziemlichen Dorf-Funk», verrät er der «Tiroler Tageszeitung». Wie dieser aussah? «Meine Mama wurde gefragt, was da los sei», erklärt er der Zeitung und schmunzelte.

Bisher vier Podestplätze

Bei der kleinen Hochzeit soll es aber nicht bleiben, wie Hemetsberger verrät. Die grosse Feier folgt im kommenden Jahr. Dann werden auch seine Teamkollegen dabei sein. «Und da gibts dann Fotos», verspricht der Österreicher.

Vorerst gilt sein Fokus aber der Saisonvorbereitung. In rund drei Monaten fällt der Startschuss für den Olympia-Winter mit den Riesenslaloms in Sölden (Ö). Dort wird Hemetsberger nicht am Start stehen. Für ihn gehts erst einen Monat später mit dem Super-G in Copper Mountain (USA) los.

In seiner Karriere hat er bisher 69 Weltcuprennen bestritten, viermal ist Hemetsberger aufs Podest gefahren. Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G wurde er je einmal Zweiter und Dritter. Ein Sieg fehlt ihm noch. Vielleicht feiert er ihn von seinem Liebesglück beflügelt ja im kommenden Winter?

0:39 Eine Trauung mal anders: An Kristoffersen-Hochzeit wird ein Fass geöffnet