Andrea Ellenberger heiratet in der Toskana

Skikolleginnen sind unter den Gästen

«Auf die Liebe, auf die Freundschaft. Schöne Wochen stehen bevor», hat Andrea Ellenberger (32) vor drei Wochen auf Instagram geschrieben. Was die Schweizer Riesenslalom-Spezialistin damit meinte? Unter anderem ihre Hochzeit. Denn zu diesen Worten postete sie Eindrücke von ihrem Junggesellinnenabschied.

In einer zehnköpfigen Frauen-Gruppe hat Ellenberger diesen gefeiert. Auch ihre Skikolleginnen Aline Danioth (27) und Elena Stoffel (29) waren dabei. Neben gutem Essen stand unter anderem ein Kurs im Blumenkranzbinden auf dem Programm.

Traumhochzeit in der Toskana

Nun haben für Ellenberger die Hochzeitsglocken geläutet. Sie und ihr langjähriger Partner Silvan Epp (43) haben Ja gesagt. Das Fest fand nicht in der Schweiz statt. Um ihre Liebe zu feiern, haben die Frischvermählten in die Toskana eingeladen. Gefestet wurde unter freiem Himmel in der malerischen Kulisse des «Borgo di Castelvecchio».

Stoffel und Danioth waren ebenfalls unter den Gästen. Sie haben nicht nur das Ambiente der Feierlichkeiten genossen, sondern auch das Dolce Vita in Italien. Und das wortwörtlich. Denn ein Besuch in einer Gelateria durfte bei den beiden nicht fehlen.

«Die Liebe feiern», schreibt Danioth zu einer Reihe Fotos. Und ergänzt an das Ehepaar gerichtet: «Einfach nur dankbar, diese wunderschönen Momente mit euch teilen zu dürfen.» Ellenberger reagiert mit einer Reihe Emojis unter dem Post. Und meldet sich in ihrer eigenen Instagram-Story mit einem Foto von sich und ihrem Mann. «Alles gut, wir haben es getan», schreibt sie und verspricht, dass in ein paar Wochen weitere Fotos folgen. Vorerst will sie aber «weiter auf Wolke sieben schweben».

Zuletzt mit emotionalen Worten

Zuletzt hat Ellenberger keine einfache Zeit durchgemacht. Nach mehreren Kreuzbandrissen und Rückenbeschwerden stürzte sie vergangenen Dezember im Training und brach sich den Unterschenkel. Ans Aufgeben hat die Riesenslalom-Spezialistin nie gedacht. Auch wenn sie sich vor gut einem Monat sehr emotional äusserte.

Die Team-Weltmeisterin von 2019 liess offen, ob zu ihren bisher 53 Weltcuprennen (Bestresultat: Rang 11) weitere dazukommen werden. Oder ob sie ihre Karriere beendet. Sie will primär gesund werden und dafür sich an die erste Stelle setzen. Das hat sie nun unter anderem mit ihrer Hochzeit getan.