Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben sich verlobt

Freude bei Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez: Das Paar hat sich verlobt. Das gibt die Argentinierin am Montagabend mit einem Post auf Instagram bekannt. «Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben», schreibt Rodriguez und stellt ein Foto von den Händen der beiden dazu. Rodriguez' Hand ist dabei geschmückt mit dickem Verlobungsring. Innerhalb von weniger als einer Dreiviertelstunde erhält das Bild auf Instagram über 1,6 Millionen Likes.
Ronaldo und Rodriguez lernten sich einst in einem Gucci-Shop in Madrid kennen, wo Rodriguez einst als Verkäuferin arbeitete. Mittlerweile sind die beiden seit über acht Jahren ein Paar, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Im Jahr 2022 war ein Kind kurz nach der Geburt verstorben. Ronaldo bewahrt die Asche des kleinen Jungen bei sich Zuhause auf.
«Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet»
Immer wieder gab es in den letzten Monaten und Jahren Gerüchte über eine baldige Verlobung der beiden. In ihrer Netflix-Doku «Ich bin Georgina» betonte Rodriguez im Jahr 2023 bereits, dass es sich für sie bereits so anfühle, als wären die beiden verheiratet. «Ich könnte wirklich nicht verheirateter sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet. Das ist alles, was für mich zählt.»
Als Cristiano Ronaldo am Anfang des Jahres zum 31. Geburtstag seiner nun Verlobten schon von seiner Frau schrieb, brodelte die Gerüchteküche kräftig. «Für die Mutter, Gefährtin, Freundin, meine Frau ... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Dein Licht erhellt uns und deine Liebe steckt uns an», schrieb Ronaldo etwa Anfang des Jahres zu Rodriguez’ Geburtstag auf Instagram.