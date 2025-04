So stark wie letzte Saison ist Miha Hrobat noch nie Ski gefahren. Nun geniesst er die wohlverdienten Ferien. Und macht seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag.

Ski-Ass hat sich am Strand verlobt

1/5 Miha Hrobat blickt auf die beste Saison seiner Karriere zurück. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ski-Ass Miha Hrobat hat sich auf den Malediven mit Lana Petek verlobt

Das Paar hat bereits zwei Kinder: Tochter Ava und Sohn Maks

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach dem Ende der Ski-Saison geniessen die Athleten ihre wohlverdienten Ferien. Auch der slowenische Speed-Spezialist Miha Hrobat (30) hat den Schnee gegen Sand getauscht. Er entspannt auf den Malediven, geniesst dort die Sonne und erkundet die Unterwasserwelt.

Daneben halten seine Ferien ein weiteres besonderes Highlight für ihn bereit. Hrobat hat seiner Partnerin Lana Petek die Frage aller Fragen gestellt – und ihr ganz romantisch am Strand einen Heiratsantrag gemacht. «Sie hat Ja gesagt», verrät Hrobat auf Instagram unter einem Schnappschuss der frisch Verlobten. Und fügt an: «Kein Wunder.» Petek ist schon seit einigen Jahren die Frau an seiner Seite. Das Paar hat zwei Kinder: Tochter Ava (4) und Sohn Maks (2).

Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Glückwunsch ... gut gemacht», schreibt etwa Niels Hintermann unter das Foto. Auch Daron Rahlves, Klemen Kosi oder Sandro Simonet, der erst vor wenigen Wochen selber geheiratet hat, schliessen sich den Gratulationen an.

Dreimal auf dem Podest

Hrobat hat die beste Saison seiner Karriere hinter sich. Der Speed-Spezialist feiert bei der ersten Abfahrt des Winters in Beaver Creek (USA) – seinem 104. Weltcuprennen – seine Podestpremiere. Hinter dem Schweizer Duo Justin Murisier (33) und Marco Odermatt (27) wird er Dritter.

Und weil aller guten Dinge drei sind, lässt Hrobat noch zwei weitere dritte Plätze (je einmal in Abfahrt und Super-G) folgen. Im Gesamtweltcup ist er am Ende 15., in der Abfahrtswertung verpasst er das Treppchen als Vierter nur um sieben Punkte.