1/5 Michelle Gisin hat nach einer durchzogenen Saison den Nationalteam-Status verloren. Foto: GEIR OLSEN

Swiss-Ski hat die Kader für die kommende Saison bekanntgegeben. Im Ski alpin werden die Nationalteams grösser, sie umfassen neu 14 Männer und sieben Frauen.

Bei den Männern steigen Luca Aerni, Alexis Monney und Tanguy Nef aus dem A-Kader in die Nationalmannschaft auf. Für Aerni bedeutet es eine Rückkehr: Der 32-jährige Berner hat zuletzt in der Saison 2018/19 vom Nationalmannschafts-Status profitiert. Der 25-jährige Monney und der vier Jahre ältere Nef stiegen vor einem Jahr vom B- ins A-Kader auf. In die andere Richtung gehts für Ramon Zenhäusern. Er wird für seine schwache Saison (nur eine Top-10-Klassierungen und sechs Slaloms ohne Resultat, WM verpasst) abgestraft. Der 32-Jährige wird vom A- ins C-Kader zurückgestuft.

Duo zurückgestuft

Auf Frauen-Seite gehört neu auch Malorie Blanc der höchsten Stufe an. Die 21-jährige Senkrechtstarterin aus dem Wallis, die in ihrer ersten Weltcupabfahrt direkt aufs Podest gefahren ist, schafft den Sprung ganz nach oben direkt aus dem B-Team. Sie gesellt sich zu Jasmine Flury (31), Lara Gut-Behrami (33), Wendy Holdener (31), Mélanie Meillard (26), Camille Rast (25) und Corinne Suter (30). Nicht mehr über den Nationalmannschafts-Status verfügen Michelle Gisin (31) und Joana Hählen (33), die nunmehr im A-Kader eingeteilt sind.

Neun Männer und eine Frau haben ihren Kader-Status für nächste Saison verloren. Darunter zwei Namen, die schon mehrfach im Weltcup gestartet sind: Simone Wild (31, letzte Saison im A-Kader) und Semyel Bissig (27, letzte Saison im B-Kader). Insgesamt umfassen die Alpin-Kader von Swiss-Ski 117 Athletinnen und Athleten.