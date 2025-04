Die deutsche Skifahrerin Roni Remme hängt ihre Ski endgültig an den Nagel. Die 29-Jährige, die zuvor für Kanada startete und lange als grosses Talent galt, verkündet ihren Rücktritt in einem emotionalen Instagram-Post.

1/5 Roni Remme winkt Tschüss. Foto: AP

Nur wenige Wochen nach Saisonende verkündet die deutsche Skifahrerin Roni Remme ihr Karriereende. In einem emotionalen Post auf Instagram gibt die 29-Jährige ihren Rücktritt bekannt. «Skifahren, ich liebe dich, aber nun ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen», schreibt Remme, die mit dem zweiten Platz bei der alpinen Kombination in Crans Montana 2019 ihren grössten Erfolg feierte.

Zuvor hatte sie bei der WM in Åre den fünften Platz in derselben Disziplin erreicht und galt so lange als grosse kanadische Ski-Hoffnung. Nach einem Leistungsabfall wechselt die gebürtige Kanadierin, die eine deutsche Grossmutter hat, schliesslich in das deutsche Team. Nun hängt sie ihre Ski endgültig an den Nagel.

«Würde trotzdem nichts ändern»

«Wir wussten, dass es nicht für immer halten kann, und es war nicht das Ende, das wir uns erhofft hätten. Aber niemand kann sagen, dass wir nicht alles Mögliche versucht haben.» Remme, die 73 Weltcuprennen bestritt, spielt damit auf ein schwieriges letztes Jahr an. Sie kämpfte immer wieder mit Verletzungen, musste sich mitten in der Saison einen neuen Servicemann suchen und kam nie richtig in Form.

Böse sei sie aber nicht: «Ich würde trotzdem nichts ändern, selbst wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Denn alles, was ich erlebt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.»