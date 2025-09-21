Beim letzten Rennen von Mountainbike-Legende Nino Schurter in Lenzerheide GR drängen sich 20'000 Fans rund um die Strecke. Der Rekord-Weltmeister spricht vom perfekten Abschied. Und seine Partnerin Malene Degn zeigt sich erstmals öffentlich an seiner Seite.

1/12 Sonst hält Nino Schurter sein Privatleben diskret: Doch am Tag seines Abschiedsrennens in Lenzerheide ist auch seine Freundin Malene Degn mittendrin im Trubel. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Nino Schurter beendet seine Karriere beim Cross-Country-Rennen in Lenzerheide

Schurter zeigt sich erstmals öffentlich mit Freundin Malene Degn

Rund 20'000 Fans feiern Schurters letztes Rennen in Lenzerheide Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Sieben Minuten vor dem Cross-Country-Start bricht beim Speaker plötzlich Hektik aus. «Hei, ihr steht auf der Strecke, bitte macht die Strecke frei!», brüllt es aus den Lautsprechern. Was ist passiert? Es drängen sich in Lenzerheide GR derart viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Hang oberhalb der Start-Zielgerade, dass sie selbst den Circuit selber in Beschlag nehmen, der oberhalb der Zielpassage den Berg hoch führt.

Doch der kritische Moment ist rasch gelöst. Rund 20’000 Fans sind an ihren Plätzen, als das letzte Rennen von Mountainbike-Legende Nino Schurter (39) startet. Alle sind sie da, um für den grössten Biker aller Zeiten eine grandiose Abschiedsparty zu bieten. Viele tragen Nino-Masken oder Shirts mit seinem Label «N1NO».

«Ich konnte es nochmals richtig geniessen»

Wer das Rennen gewinnt? Es ist Weltmeister Alan Hatherly, aber das Regenbogentrikot hat an diesem Tag keine Strahlkraft. Als Hatherly am Vormittag in seinem Teamzelt steht, will niemand ein Autogramm oder ein Selfie schiessen.

1/44 Zeit, die Beine zu strecken: Nino Schurter macht definitiv Schluss. Foto: BENJAMIN SOLAND

Es ist der ganz grosse Nino-Tag. Der Rekord-Weltmeister, Rekord-Gesamtweltcupsieger, Rekordweltcuprennsieger und Olympia-Champion kommt auf Rang 24 ins Ziel. Er strahlt und sagt später: «Es war einfach mega. Der ganze Kessel war voller Leute, ich konnte es nochmals richtig geniessen. Es ist schön, dass ich so viele Menschen berühren konnte. Auch das Rennen konnte ich nochmals geniessen, auch wenn es nicht mehr für ganz vorne reichte.»

0:43 Schurter nach letztem Rennen: «Schöner hätte ich mir den Abschluss nicht vorstellen können»

Direkt nach der Zieleinfahrt wirds wild. Gegner, Weggefährten, Medien, alle umschwärmen Schurter in diesem Moment, in dem seine einzigartige Karriere zu Ende gegangen ist.

2:04 Legende sagt tschüss: Nino Schurter wird nach letzter Zieleinfahrt gefeiert

Doch für eine Umarmung nimmt sich der Sportler des Jahres 2018 im ganzen Trubel einen Moment etwas mehr Zeit als für andere: die mit seiner Freundin Malene Degn (29). Schurter hält sein Privatleben sonst diskret. Doch an diesem grossen Tag zeigt sich das Paar erstmals auch offen vor den Kameras. Schurter sagt dazu nur schmunzelnd: «Es ist okay, so wie es ist.»

Schurters Freundin redet auch im Abschieds-Video

In der familiären Bike-Szene ist es sowieso längst kein Geheimnis mehr, dass der Schweizer und die Mountainbikerin aus Dänemark ein Paar sind. Degn kommt auch im Video vor, in dem Schurter, mittlerweile in einem grossen Holz-Thron sitzend, auf dem Podest gezeigt wird. Neben Dutzenden von Weggefährten, ehemaligen Rivalen, Bike-Kolleginnen und -Kollegen sagt im emotionalen Video auch seine Partnerin einen Satz über den Protagonisten des Tages: «Jeder Tag ist ein neues Abenteuer.»

Später im kleinen Kreis hinter dem Podest sagt die Dänin, dass sie Nino richtiggehend ansehe, dass nun der ganze Druck weg sei: «So gelöst habe ich ihn seit Wochen nicht mehr lachen gesehen.»

Das kann Schurter nur bestätigen. «Ich freue mich, dass ich nun nicht mehr immer liefern muss», sagt der Lenzerheide-Held, «heute Abend gibts ein cooles Fest. Ich freue mich, dass meine früheren Rivalen Absalon und Kulhavy auch kommen und ich mit ihnen ein Bier trinken kann!»

1:10 Titelhamsterer Nino Schurter: Die glorreichsten Momente einer Schweizer Bike-Legende