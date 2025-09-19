Ronja Blöchlinger fährt beim Heim-Weltcup in Lenzerheide als Dritte auf das Podest. Bei den Männern fährt Luca Schätti als einziger Schweizer in die Top 10.

1/5 Ronja Blöchlinger fährt beim Heim-Weltcup in Lenzerheide auf den dritten Rang. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ronja Blöchlinger sorgt als Dritte im Short Track für einen gelungenen Auftakt beim Heim-Weltcup der Mountainbiker in Lenzerheide. Die 24-jährige fährt zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf das Podest. Direkt dahinter folgt Nicole Koller (28), die Weltmeisterin Alessandra Keller (29) komplettiert als Sechste ein starkes Schweizer Teamresultat.

In den Kampf um den Sieg können die Schweizerinnen nicht eingreifen. Jenny Rissveds (31) und Evie Richards (28) sind eine Klasse für sich. Die Schwedin Rissveds, die bereits zum vierten Mal im Bündnerland triumphiert, distanziert die Britin in der zweitletzten von neun Runden und siegt mit zwei Sekunden Vorsprung. Blöchlinger liegt zu diesem Zeitpunkt bereits 21 Sekunden zurück.

Die Schweizer Männer verpassen das Podest derweil deutlich. Nur Luca Schätti (25) schafft es als Neunter in die Top Ten. In seinem letzten Short-Track-Rennen geht Nino Schurter (39) nicht ans Limit und geniesst eine eigentliche Abschiedsfahrt, die im 38. Rang endet. Er wird am Sonntag im Cross-Country das letzte Rennen seiner grossartigen Karriere bestreiten. Nicht starten konnte nach einem schweren Sturz im Training Filippo Colombo (27).

Die Franzosen feiern einen Doppelsieg. Der Elite-Weltmeister Victor Koretzky (31) setzt sich dabei gegen den U23-Titelträger Adrien Boichis (22) durch.