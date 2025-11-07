Andrighetto zeigt sein Liebesglück mit dickem Klunker

ZSC-Star Sven Andrighetto schwebt im Liebesglück. Auf Instagram macht der Stürmer die Verlobung mit seiner Partnerin Lynn öffentlich.
Das Paar strahlt in die Kamera, während sie ihren Verlobungsring präsentiert – pures Glück.
«Mein für immer», schreibt sie zu dem Bild. Dazu das Datum der Verlobung, der 5. November 2025. Andrighetto, der im aktuellen Aufgebot fehlt, macht sich also die Nati-Pause für die Liebe zunutze.
«Ich bin verliebt und das ist sehr schön»
«Es passt zwischen uns, wir sind megaglücklich», sagte Andrighetto vor Kurzem im Blick-Interview. «Ich bin natürlich sehr stolz auf Lynn und darauf, dass sie meine Freundin ist. Ich bin verliebt, und das ist sehr schön.»
Wie er ihr Herz erobern konnte, konnte er jedoch nicht sagen. «Das müssen Sie Lynn fragen. Wir kannten uns eigentlich schon seit zwei Jahren flüchtig, durch eine gute Kollegin, mit der ich in der Kindheit aufgewachsen bin. Dadurch haben wir uns dann mehrmals wiedergesehen. Und dann wurde mehr daraus.»
