Ski-Ikone Riesch über Kritik an ihrem Liebesglück

Nach der Scheidung von ihrem Mann hat Maria Riesch ihr neues Glück gefunden. Nun verrät sie das Geheimnis ihrer Liebe zu Johann Schrempf. Und wie sie mit Kritik an ihrer Beziehung umgeht.

Darum gehts Maria Riesch schwebt mit Johann Schrempf auf Wolke sieben

In einem Interview plaudert sie nun über das Geheimnis ihrer Liebe

Im Sommer 2024 hat Maria Riesch (40) überraschend die Trennung von Ehemann Markus Höfl (51) bekanntgegeben. 14 Jahre waren sie ein Paar, 13 davon verheiratet.

Während bei ihrem Ex die Liebe zu ihrer Vorgängerin neu entfacht ist, gibt es auch im Leben der deutschen Ski-Ikone längst einen neuen Mann. Schon wenige Monate nach dem Liebes-Aus hat sie sich erstmals mit Johann Schrempf (65) in der Öffentlichkeit gezeigt.

«Er ist der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann», schwärmt Riesch im September von ihm. Die beiden kennen sich schon länger, aber erst nach ihrer Trennung von Höfl hat es zwischen ihnen gefunkt. Was ist das Geheimnis ihrer Liebe? Diese Frage beantwortet Riesch nun gegenüber RTL.

«Wir sind beide sehr unkompliziert und reisen gerne», verrät Riesch. «Es harmoniert alles sehr gut.» Es sei nicht nur wichtig, dass man sich gut verstehe, sondern auch, dass man dieselben Interessen habe. «Dass man Vertrauen zueinander hat und so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen kann», so Riesch weiter.

Er ist oft wochenlang unterwegs

Allerdings gibt es eine grosse Herausforderung für ihre Beziehung: Schrempfs Beruf. Er arbeitet als Traveling Operator Manager auf Kreuzfahrtschiffen und ist deswegen oft wochenlang unterwegs. «Ich muss schauen, wenn er länger weg ist, dass ich ab und zu mal vorbeikommen kann», verrät die dreifache Olympiasiegerin.

Erst kürzlich war sie vier Wochen lang mit ihm auf dem Schiff unterwegs. «Ich durfte ihn begleiten und war in Ecken, die ich so noch nicht kannte: Island, Grönland. Das war wirklich wunderschön», gerät Riesch ins Schwärmen. Man sieht ihr an, wie glücklich sie ist.

«Da stehen wir drüber»

Doch ihre Liebe sieht sich auch Kritik ausgesetzt. Riesch und Schrempf sind ein ungleiches Paar. Er ist nicht nur einen halben Kopf kleiner als sie, sondern auch 25 Jahre älter. Dank Social Media habe jeder das Gefühl, er müsse seinen Senf dazugeben, sagt Riesch. «Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber.»

Dass sie mit Kritik umgehen kann, hat sie schon während ihrer Ski-Karriere bewiesen. Riesch weiss: «Man kann es nicht jedem recht machen.» Ihr Rezept lautet deswegen: «Nicht zu Herzen nehmen, lächeln und weitergehen.»