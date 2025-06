1/5 Ski-Profi im Liebesglück: Livio Simonet mit Melanie im März in Hafjell – nun hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Foto: Instagram

Darum gehts Livio Simonet heiratet seine Verlobte Melanie nach Schweizer Meistertitel

Hochzeit auf Instagram verkündet, Ski-Kollegen gratulieren dem Paar

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Livio Simonet hat sein grosses Glück gefunden. Was dazu gehört, verrät der Schweizer Riesenslalom-Spezialist gleich selber. «Finde jemanden, der dich so ansieht wie sie mich. Sie gehört jetzt zu mir», schreibt er am Freitag auf Instagram zu Bildern ihrer Hochzeit. Klar, dass seine Frau Melanie Simonet ihn darauf anhimmelt.

Der 26-Jährige macht nun also wahr, was er Anfang April bei einem seiner grössten Erfolge angekündigt hat. Nachdem er sich zum neuen Schweizer Meister im Riesenslalom gekürt hatte, verkündete er im Siegerinterview gegenüber Blick seine Hochzeitspläne.

«Ein Schweizer Meistertitel ist immer schön, egal, wie die Saison verlaufen ist», sagte er damals. Und fügte an: «Meine Verlobte ist auch da. Diesen Frühling wird geheiratet.»

Im März heiratete sein Bruder

Nun also folgte das Fest. Zu den Gratulanten gehören etwa seine Ski-Kollegen Fadri Janutin, der auf Instagram mit zwei Herzen reagiert, und Josua Mettler sowie Snowboard-Profi Nicolas Huber.

Übrigens ist es für die Familie Simonet die zweite Hochzeitsfeier innert Kürze. Erst im März hat Livios älterer Bruder Sandro (29), der ebenfalls Ski-Profi ist, geheiratet. Auch bei ihm kommt das Liebesglück nach einer schwierigen Saison.

Sportlich lief es nicht rund

Für Livio Simonet bleibt zu hoffen, dass es nun auch sportlich wieder besser läuft. Nachdem er in der Vorsaison noch einige Male in die Weltcup-Punkte schaffte, gelang dies im vergangenen Winter nur gerade einmal beim Saisonauftakt in Sölden. Danach stand er in sieben Riesenslaloms kein einziges Mal im zweiten Lauf. Als Konsequent wurde er bei Swiss Ski sogar vom B- ins C-Kader abgestuft.

Der Schweizer Meistertitel und das Liebesglück sollten aber zumindest gehörig Schwung für die kommende Ski-Saison mitgeben.