1/4 Belinda Bencic und Martin Hromkovic haben sich das Jawort gegeben. Foto: AFP

Auf einen Blick Tennisstar Belinda Bencic ist seit Jahren mit Fitnesstrainer Martin Hromkovic zusammen

Bereits im November 2023 haben sich die beiden verlobt, im April kam ihr gemeinsames Kind Bella zur Welt

Vor Grand-Slam-Turnier bestätigt Management: Belinda und Martin haben bereits vor langem geheiratet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Kommende Woche startet Belinda Bencic (27) in ihr erstes Grand-Slam-Turnier als Mami. Töchterchen Bella hat letzten April das Licht der Welt erblickt. Vater der Kleinen ist Martin Hromkovic (42), Bencics langjähriger Partner und Fitnesstrainer.

Kurz nachdem Bencic im November 2023 ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, folgte der Heiratsantrag. Ganz romantisch in den Ferien auf den Malediven stellte Hromkovic die Frage aller Fragen. Damals teilte Bencic auf Instagram lediglich ein Schwarzweissfoto, auf welchem sie ihre Hand mit dem Verlobungsring am Finger auf diejenige ihres Partners gelegt hat.

Vor Turnierstart in Melbourne wird nun ein süsses Geheimnis der beiden gelüftet. Sie haben heimlich geheiratet! Und das schon vor einer ganzen Weile. «Belinda und Martin haben während ihrer Schwangerschaft standesamtlich geheiratet», bestätigt Bencics Management gegenüber «20 Minuten». Die offizielle Trauung mit allem, was dazu gehört, soll später in diesem oder nächstes Jahr folgen.

In SRF-Sendung verplappert

Das Paar selber hat sich bisher nicht zur Hochzeit geäussert. Am Donnerstagabend ist Bencic in der SRF-Sendung «Gredig direkt» zu Gast gewesen. Und hat sich dort versehentlich verplappert. Als es um die Betreuung von Bella ging, sagte sie: «Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Mann und mein Mami.»

Im Oktober hat Bencic ihr Comeback gegeben. Töchterchen Bella ist seither überall mit dabei. Auch in Australien. Dort trifft die Ostschweizerin, die als aktuelle Weltnummer 421 dank eines geschützten Rankings im Hauptfeld ist, in der Startrunde auf die Lettin Jelena Ostapenko (27, WTA 17).