1/7 Süsse Erinnerung: Einst posierte Belinda Bencic (l.) mit dem kleinen Fan Céline Naef. Foto: Instagram

Auf einen Blick Bencic und Naef spielen Doppel in Angers

Naef sieht Bencic als Vorbild für Auftreten und Rückhand

Marco Pescio Reporter Sport

Belinda Bencic (27) sammelt nach dem Comeback von ihrer rund einjährigen Babypause weiter Spielpraxis. Sie tut dies beim WTA-125-Turnier in Angers (Fr) – und macht damit auch einer jungen Teamkollegin eine Freude. Denn Céline Naef (19) kommt so in den Genuss, erstmals auf der Tour in einem Doppelwettbewerb neben der Billie-Jean-King-Cup-Teamleaderin auflaufen zu dürfen.

Naef postet auf Instagram stolz ein Foto der Premiere, woraufhin Bencic ebenfalls ein Bild hochlädt – eines aus früheren Jahren, als Naef als Kind die erfolgreiche Schweizer Top-Spielerin um ein Selfie bat. «Wer hätte das gedacht», schreibt Bencic dazu. Und Naef antwortet prompt darauf: «Ein Traum wird wahr.»

Und das Duo scheint auch sportlich zu funktionieren: Mit dem 6:2, 6:2-Erfolg über die britischen Widersacherinnen Lumsden/Appleton sind sie gut ins Doppelturnier gestartet. Am Samstag wartet nun bereits der Halbfinal (Gegnerinnen offen).

«Von ihr kann ich mir eine Scheibe abschneiden»

Naef, die wie Bencic auf eine Vergangenheit in der Tennisschule von Melanie Molitor zurückblickt, lässt sich gerne von ihrer prominenten Teamkollegin inspirieren. Sie wolle von den Besten dazulernen, sagte sie 2023 in ihrem Aufstiegsjahr, als sie für Blick ihre «Traumspielerin» backte. In Sachen Vorhand und Service nahm sie damals die frühere Weltranglistenerste Ashleigh Barty. In anderen Punkten nannte die in Feusisberg SZ wohnhafte Zürcherin aber Bencic: «Belinda ist ein grosses Vorbild für mich. Ihr authentischer Auftritt, ihr Umgang mit Spielerinnen und Medien: Davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden.» Und: Auch, was die Rückhand betrifft, griff sie auf die Olympiasiegerin von Tokio zurück: «Belindas Backhand kommt wie aus einem Guss. Sie spielt sie sicher, macht praktisch keine Fehler, schlägt damit Winner. Und der Schwung ist echt schön.»

Nun kann Naef in Angers all dies von Nahem betrachten – denn Bencic ist nicht nur noch im Doppel im Titelrennen, sondern auch noch im Einzel. Während Naef in der Startrunde ausschied, kämpft die im April Mutter gewordene Ostschweizerin am Freitagabend (gegen die Französin Océane Dodin) um den Halbfinaleinzug.