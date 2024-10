Belinda Bencic kehrt in Hamburg auf die Tour zurück. Auch ihre sechs Monate alte Tochter Bella ist mit von der Partie. Sie schläft auf dem Nebenplatz im Kinderwagen, während ihr Mami auf dem Platz für Furore sorgt.

Bencic trifft in 2. Runde nun auf Kulikova (WTA 296)

Belinda Bencic (27) ist das Comeback nach ihrer Baby-Pause geglückt. Beim ITF-75-Turnier in Hamburg-Horn schlägt sie die russische Titelverteidigerin Julia Awdejewa problemlos in zwei Sätzen. Mindestens so sehr wie die sportliche Form interessiert das neue Profi-Leben mit Töchterchen Bella.

Beim ersten Match von Bencic ist die sechs Monate alte Bella hautnah dabei. Papa Martin Hromkovic (41) beobachtet das Geschehen mit Kinderwagen aus wenigen Metern Entfernung vom Nebenplatz (im Video rechts oben zu sehen). «Sie hat das ganze Spiel geschlafen», berichtet Bencic in einer Medienrunde nach dem Sieg.

Nach dem Matchball ist Bella dann wieder wach und beglückt ihre Mutter beim Dehnen. «Das Abkühlen nach dem Spiel macht aktuell mehr Spass», schreibt die 27-Jährige zu einem Bild auf Instagram, dass sie beim Dehnen in der Halle mit dem Töchterchen zeigt.

Grosseltern sind gefordert

Die Herausforderung als Eltern auf der WTA-Tour will das Paar ohne professionelle Betreuung meistern. Dafür sollen die Grossmütter umso mehr Aufgaben übernehmen. Es gebe einen «Turnierplan für Grossmütter», scherzt Bencic. «Nach Australien wird meine Mutter mitkommen, nächste Woche kommt seine Mama mit. Aber diese Woche sind nur wir dabei. Das schaffen wir auch.»

Die Familie scheint sich bereits bestens an die neuen Umstände angepasst zu haben. Und auch die kleine Bella hat sich schon und wird sich weiter an das Leben mit dem Profi-Mami gewöhnen, ist sich die Ostschweizerin sicher: «Sie ist schon oft lange im Auto gereist und jetzt nach Hamburg auch das erste Mal geflogen. Wir sind sehr unkompliziert, also werden es die Kinder wahrscheinlich auch.» Auch mit Baby pendelt die Familie zwischen der Schweiz, der Slowakei und Monaco, wo Bencic zuletzt trainiert hat.

Neben dem Privatleben kam es auch auf der Trainerposition zu einer Veränderung. Die ehemalige Nummer 4 der WTA-Weltrangliste arbeitet seit rund einem Monat wieder mit Iain Hughes zusammen, der sie bereits von 2017 bis 2018 coachte. Der Waliser ist in Hamburg auch vor Ort. In der 2. Runde trifft Bencic am Donnerstagnachmittag auf die Finnin Anastasia Kulikova (WTA 296).

Nach Hamburg wird Bencic nächste Woche beim ITF-75-Turnier in Petange (Lux) spielen, ehe es beim Billy Jean King Cup in Biel mit dem Schweizer Team gegen Serbien geht (15./16. November).