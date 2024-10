Belinda Bencic bestreitet ihren ersten Tennis-Match nach der Baby-Pause. Foto: keystone-sda.ch 1/6

Für ihr Comeback hat sich die ehemalige Weltranglisten-Vierte Belinda Bencic das ITF-75-Turnier in Hamburg-Horn ausgesucht. Der grosse Rummel wie beispielsweise an einem WTA-Event herrscht hier nicht. Es ist also die perfekte Bühne, um nach der Baby-Pause – Töchterchen Bella kam im April zur Welt – ohne Druck eine erste Standortbestimmung zu erlangen.

Bei ihrem ersten Match als Mami glänzt Bencic, die für längere Zeit von einem geschützten Ranking (Nummer 15 zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft) profitiert. In der ersten Runde wirft sie mit Julia Awdejewa (WTA 238) die Titelverteidigerin raus. 6:3, 6:1 – eine Machtdemonstration der 27-Jährigen in der Hansestadt, in die auch Bella mitgereist ist.

«Für mich wars mega cool, wieder zu spielen. Ich habe es sehr genossen», äussert sich Bencic im SRF-Interview und spricht von einem «soliden Match», was schlicht und einfach eine Untertreibung ist.

Ein Start nach Mass

Denn man darf nicht vergessen: Über ein Jahr lang hat sie keinen Wettkampf mehr absolviert. Von Anlaufschwierigkeiten fehlt allerdings jede Spur. Die ersten acht Punkte gehen an die Ostschweizerin, wobei ihr von Awdejewa das frühe Break mit vier Fehlern freundlicherweise geschenkt wird.

Den Rückschlag, dass sie die 22-jährige Russin auf 3:3 herankommen lassen muss, steckt sie problemlos weg. Bencic schnappt sich danach drei Games in Serie und den ersten Satz mit 6:3. Von den rund 40 Fans auf den Rängen in der Tennishalle gibts Applaus.

Bencic: «In den Ballwechseln fühlte ich mich besser als sie, darum hatte ich den Mut, längere Ballwechsel zu spielen.» Im zweiten Durchgang verläuft das Duell noch einseitiger. Sie spielt sich in einen Rausch. 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 5:1, 6:1 – die Olympiasiegerin von 2021 fertigt Awdejewa regelrecht ab.

Wenig Zeit für Erholung

Als nächste Gegnerin wartet am Donnerstag in den Achtelfinals die für Finnland antretende 24-jährige Russin Anastasia Kulikova (WTA 296). «Logischerweise bin ich noch nicht super fit. Ich bin halt noch ein wenig langsamer als gewohnt. Mal schauen, wie es mir dann geht und wie sich mein Körper erholt.»

Nach dem Abstecher in Deutschland reist Bencic weiter nach Luxemburg. Beim ITF-75-Turnier im luxemburgischen Pétange (ab 4. November) geht sie ebenfalls an den Start. «Ich habe auch dort eine Wildcard erhalten, darüber bin ich sehr froh», verrät sie gegenüber SRF.

Danach folgt das Playoff-Duell im Rahmen des Billie Jean King Cups mit der Schweiz zu Hause gegen Serbien (15./16. November). Dabei soll der Absturz in die Europa/Afrika-Gruppe verhindert werden. Bencic: «Jedes Spiel, das ich mitnehmen kann, hilft mir, um Mut und Selbstvertrauen zu tanken.»