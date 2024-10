Ein Comeback mit Pauken und Trompeten wird es nicht – will Belinda Bencic bei ihrem ersten Wettkampf nach der Babypause sicher auch nicht. Denn: Töchterchen Bella soll im Hamburger Quartier bereits dabei sein.

Auf einen Blick Bencic bestreitet diese Woche erstmals wieder einen Wettkampf

Sie gibt nach 14 Monaten Pause in Hamburg ihr Comeback

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Tennishalle ist eingebettet zwischen Autobahn, Freizeitpark und Wohnquartier. «Bei den Tennisplätzen» heisst die schmale Strasse, die zur Sportanlage führt. Und der Eintritt ist für das gesamte Turnier frei. Bei diesem Provinzturnier in diesem Hamburger Aussenviertel gibt Olympiasiegerin Belinda Bencic (27) nach der Babypause ihr Comeback.

Über 400 Tage sind seit Bencics letztem Ernstkampf verstrichen. Das war im September 2023 in San Diego. Dazwischen ist viel passiert: Im April hat die Ostschweizerin Töchterchen Bella zur Welt gebracht, das nun halbjährig ist. Und die Kleine soll bereits dabei sein beim Bencic-Comeback im Norden Deutschlands!

«Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt», teilt Bencic in einem Interview dem Hamburger Tennis-Verband mit. Klar, der Vater des Töchterchens und Verlobte von Bencic, Martin Hromkovic (42), wird als langjähriger Fitnesstrainer sicher auch dabei sein.

Hamburger Organisatoren platzen fast vor Stolz

Am Dienstag oder Mittwoch geht es in der 1. Runde los mit dem Spiel gegen die Russin Julija Awdejewa (22, WTA 238). Man kann sich die grossen Augen der Hamburger Veranstalter vorstellen, als plötzlich eine Anfrage der ehemaligen Weltnummer vier kam. Von einer «Sensations-Wildcard» schreibt der Hamburger Tennis-Verband. «Es ist ein absolutes Highlight für die Tennisstadt Hamburg, dass ein Superstar wie Belinda Bencic bei uns in der Verbandshalle aufschlägt», schwärmt Turnierdirektor Björn Kroll.

Und die Hamburger wollen bei Bencic sofort wissen, was die Beweggründe waren, beim kleinen ITF-75-Turnier, das rund 9000 Euro Preisgeld für die Siegerin ausschüttet, das Comeback zu geben. Vom Timing her habe es sehr gut gepasst, meint Bencic. «Ich bin für die Wildcard sehr dankbar und freue mich.»

Bald geht es wieder ins grössere Rampenlicht. Bencic ist Mitte November beim Billie-Jean-King-Cup in Biel gegen Serbien dabei. Mit der Schweiz geht es im Playoff-Duell um den Aufstieg in die Quali für die Finals 2025. Aber zuerst steht im Fokus, wie das erste Turnier mit Töchterchen Bella als Beobachterin läuft.