Belinda Bencic steht kurz vor ihrem Comeback und hat ihre Teilnahme am United Cup im Dezember angekündigt. Ihre mögliche Teamkollegin Viktorija Golubic verliert indes ihre Erstrundenpartie in China.

Belinda Bencic nahm bereits bei der Premiere vor zwei Jahren am United Cup teil. Im Dezember wird sie wieder dabei sein. Foto: Jono Searle 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweiz nimmt mit Belinda Bencic als eine von 18 Nationen Ende Jahr am United Cup teil. Die dritte Austragung des Mixed-Teamwettkampfs findet von 27. Dezember bis 5. Januar in Sydney und Perth statt.

Das mindestens vierköpfige, noch nicht gänzlich feststehende Schweizer Team wird in einer Gruppe mit Italien und Frankreich um den Einzug in die Viertelfinals spielen.

Bencic plant, am ITF-75-Turnier von 27. Oktober bis 3. November in Tokio ihr Comeback nach ihrer Babypause zu geben.

Ein mögliches Teammitglied ist auch Viktoria Golubic (32, WTA 165). Der Zürcherin läuft es diese Woche nicht wunschgemäss. Sie verliert am Montag beim WTA-250-Turnier in Guangzhou in der 1. Runde. Fünf Tage nach ihrem Geburtstag unterliegt sie in der südchinesischen Metropole der Rumänin Jaqueline Cristian (WTA 74) 4:6, 6:2, 1:6.