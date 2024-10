Jérôme Kym gewinnt das Schweizer-Duell in der Quali der Swiss Indoors gegen Henry Bernet deutlich.

Jérôme Kym spielt sich erfolgreich durch die Quali an den Swiss Indoors. Foto: Marc Schumacher/freshfocus 1/2

Beide haben in der St. Jakobshalle ein Heimspiel und beide würden im Normalfall auf der anderen Strassenseite ihrem FCB im Joggeli gegen St. Gallen die Daumen drücken. Doch an diesem Sonntagnachmittag spielen Jérôme Kym (21) aus Möhlin und Henry Bernet (17) aus Basel gegeneinander um einen Platz im Hauptfeld der Swiss Indoors.

Dabei lässt Kym dem vier Jahre jüngeren Bernet keine Chance. Bei eigenem Aufschlag ist der 1,98-Meter-Mann praktisch unantastbar. Dafür nimmt er Bernet gleich dreimal dessen Service ab. 6:2 und 6:4 gewinnt die Weltnummer 141 gegen den Junior vom TC Old Boys. Kym steht damit erstmals in seiner Karriere im Hauptfeld eines ATP-Turniers – als dritter Schweizer neben Stan Wawrinka (39) und Dominic Stricker (22).

«Der Aufschlag war heute enorm wichtig», sagt Kym nach dem Sieg gegen seinen Landsmann, mit dem er diese Woche noch im Doppel antreten wird. Ein bisschen hat er sogar damit geliebäugelt, dass es noch für einige Minuten ans FCB-Spiel reicht. Doch daraus wird nichts. «Jetzt schau ich den Match halt am TV.»

Beim unterlegenen Bernet hält sich die Enttäuschung in Grenzen. «Nach dem Sieg am Samstag gegen Fognini haben sich viele bei mir gemeldet. Ich wohne nur fünf Autominuten von hier und habe versucht, nicht zu sehr ins Publikum zu schauen. Aber ich habe schon an den Stimmen erkannt, wer aus meinem Umfeld hier ist.»