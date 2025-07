1/5 FCB-Boss David Degen scheint glücklich zu sein. Foto: Pius Koller

Nicolas Horni Sportredaktor

David Degen ist offiziell im Liebesglück! Nachdem die deutsche Bild-Zeitung bereits Mitte Juni ein erstes Bild des FCB-Boss mit der deutschen Schauspielerin Vivien Wulf auf dem Barfi-Balkon veröffentlichte, bestätigt Degen die Beziehung nun auch selbst. Auf Instagram teilt er ein Bild von sich und Wulf, schick angezogen und eng aneinandergeschmiegt.

Auf einen Kommentar zum Bild verzichtet Degen aber. Und: Er hat die Kommentarspalte unter dem Bild ausgeschaltet. Klar ist aber: von Xherdan Shaqiri, Bruder Philipp und Bénie Troré gibts ein Like. Auch YB-Verteidiger Loris Benito oder FCSG-Goalie Ati Zigi lassen ein Herzchen da.

Wann und wo es bei den beiden erstmals geknistert hat, ist weiter nicht bekannt. Aber: Nach der spontanen Meisterfeier in Basel verfolgten Wulf und Degen den Cupsieg gegen Biel zusammen auf der Tribüne des Berner Wankdorfstadions.

Degen will unbedingt Kinder, Wulf hatte erst im Jahr 2023 geheiratet

Der FCB-Präsident war zuvor über zehn Jahre lang Single. Im April verriet er im hauseigenen FCB-Podcast «Achzädreyenünzig»: «Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen.» Bereits im Dezember 2024 verriet Degen CH Media, dass er sich eine Familie wünsche: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.»

Schauspielerin Wulf spielt seit Februar 2025 in der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» die junge Unternehmerin Larissa Mahnke. Davor war sie in bekannten deutschen TV-Formaten wie etwa in «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff» oder auch «Rosamunde Pilcher» zu sehen. Erst im September 2023 feierte Wulf mit dem ehemaligen 3. Bundesliga-Kicker Alexander Dercho eine Traumhochzeit auf der Insel Sylt im Norden Deutschlands. Doch das Eheglück hielt nicht lange: Im Frühling 2025 wurde bekannt, dass sich das Paar «einvernehmlich und im Guten getrennt» habe.