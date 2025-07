Final-Reprise zwischen Biel und Basel wird verlegt

1/4 Nach dem Cupfinal in Bern findet die Reprise zwischen Biel und dem FCB in der ersten Cup-Runde in Basel statt. Foto: keystone-sda.ch

Die Aufgabe ist so schon schwierig genug: Promotion-League-Klub Biel trifft in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf Double-Gewinner FC Basel. Nach dem verlorenen Cupfinal könnten die Bieler sich also gleich revanchieren.

Doch ein Platztausch macht diese Aufgabe nun noch schwieriger. Statt dass der Seeländer Klub den FCB in der heimischen Arena empfängt, wird die Partie am 16. August in Basel ausgetragen. Der Grund dafür ist der laufende Einbau eines neuen Kunstrasens im Stadion in Biel.

Riesentöter Biel

Dabei zeigten sich die Bieler in der heimischen Tissot-Arena noch als Riesentöter in der vergangenen Cup-Saison. In der ersten Runde musste Challenge-League-Klub Xamax dran glauben. Dann in den Viertel- und Halbfinals die Super-League-Klubs Lugano und YB.

Ob die Seeländer auch im Basler St. Jakob-Park ähnliche Kräfte freisetzen können?