Ivan Rakitic hat genug: Der in Möhlin AG geborene kroatische Nationalspieler beendet per sofort seine Karriere. Das gibt er am Montag bekannt.

1/8 Verabschiedet sich aus dem Profifussball: Ivan Rakitic. Foto: IMAGO/Pixsell

Nicolas Horni Sportredaktor

Nach 106 Länderspielen, 438 Auftritten in der Primera División, 97 Bundesligaspielen und 34 Super-League-Partien ist genug: Ex-FCB-Star Ivan Rakitić beendet im Alter von 37 Jahren seine Karriere. Das gibt er am Montagmittag in einem emotionalen Abschiedsbrief bekannt – und bestätigt damit endgültig, dass er nicht zu seinem Jugendklub am Rheinknie zurückkehren wird.

Bereits Ende Mai verriet er im Interview mit Blick, dass er schon länger mit niemandem vom FC Basel mehr im Kontakt sei. «Dass es nie zu einer Rückkehr kam, ist zwar, gerade aus Basler Sicht, bedauerlich», schreibt der FCB am Montag auf seiner Website und gratuliert ihm «ganz herzlich» zu seiner Karriere. «Rotblau wünscht ihm privat und beruflich nur das Beste für seine Zeit nach dem Aktivfussball und würde sich freuen, seinen ehemaligen Spieler bald einmal im Joggeli begrüssen zu dürfen.»

Feierte den letzten grossen Schalke-Titel mit

«Lieber Fussball. Du warst von Anfang an ein Teil meines Lebens. Von den Plätzen in Möhlin bis zu den grössten Stadien der Welt – du warst immer da», schreibt Rakitic darin. «Du hast mir meine erste Chance beim FC Basel gegeben. Ich war nur ein Kind, aber du hast mich daran glauben lassen, dass alles möglich ist.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach dem Cupsieg mit dem FCB im Jahr 2007 zog es Rakitic in den Ruhrpott zu Schalke 04. Für die Knappen absolvierte er 135 Pflichtspiele und gewann 2011 gar den deutschen Pokal – der bis anhin letzte grosse Titel Schalkes. «Es war das erste Mal, dass ich von zu Hause weg war, und ich habe gelernt, mich neuen Herausforderungen, neuen Kulturen und neuen Lektionen zu stellen», schreibt er dazu.

Familie gefunden in Sevilla, Champions-League-Sieger mit Barça

Im Sommer 2011 zog der in Möhlin AG geborene kroatische Nationalspieler weiter nach Spanien und gewann dort mit Sevilla die Europa League. «Du hast mir so viel mehr gegeben – du hast mir ein Zuhause geschenkt. Ich hatte die Ehre, Kapitän zu sein, meinen ersten europäischen Pokal zu gewinnen. Und am allerwichtigsten: Dort habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Dank dir habe ich meine Partnerin gefunden, die Mutter meiner Töchter. Ich habe meine Familie gegründet», führt Rakitic weiter emotional aus.

Im Jahr 2014 wechselte Rakitic zum grossen FC Barcelona, wo er «an der Seite der Besten gespielt, Trophäen gewonnen und magische Nächte im Camp Nou erlebt» habe. Mit Barça gewann der 37-Jährige viermal die spanische Meisterschaft, viermal die Copa del Rey und einmal die Champions League. Über Sevilla und Al-Shabab wechselte Rakitic im letzten Sommer schliesslich zurück zu Hajduk Split in Kroatien.

«Fussball, du hast mir mehr gegeben, als ich je zu träumen gewagt hätte»

Die grösste Ehre sei für Rakitic aber gewesen, das kroatische Nationaltrikot zu vertreten. Mit Kroatien stand Raktic im Jahr 2018 im WM-Final. «Für ein kleines Land wie unseres war das Erreichen eines WM-Finales mehr als ein sportlicher Erfolg, es war ein ewiger Moment, ein Geschenk an eine ganze Nation», schreibt Rakitic weiter.

«Fussball, du hast mir mehr gegeben, als ich je zu träumen gewagt hätte», schliesst Rakitic seinen Brief. «Jetzt ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Denn selbst wenn ich von dir weggehe, weiss ich, dass du niemals von mir weggehen wirst. Danke, Fussball. Für alles.»