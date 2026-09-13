Enric Mas steht kurz vor dem Triumph bei der Vuelta a España 2026. Der Spanier hat auf der Königsetappe seinen Vorsprung auf Primoz Roglic auf 2:15 Minuten ausgebaut. Heute geht es auf der Schlussetappe nach Granada um den Gesamtsieg.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die diesjährige Vuelta findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Über 21 Etappen führt die Spanien-Rundfahrt durch Monaco, Frankreich, Andorra und Spanien. Nach der Königsetappe am Samstag steht heute nur noch die Schlussetappe nach Granada auf dem Programm.

Enric Mas steht vor seinem ersten Vuelta-Sieg

Enric Mas geht am Sonntag im Roten Trikot auf die letzte Etappe der Vuelta a España. Der Spanier hat auf der Königsetappe seinen Vorsprung auf Primoz Roglic sogar noch ausgebaut. Der Slowene liegt nun 2:15 Minuten hinter Mas. Felix Gall folgt mit 2:44 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Damit spricht vor der letzten Etappe vieles für den ersten Gesamtsieg von Mas bei einer grossen Rundfahrt. Der 31-Jährige könnte zudem der erste Spanier seit Alberto Contador 2014 werden, der die Vuelta gewinnt.

Roglic hatte im Einzelzeitfahren der 18. Etappe noch 33 Sekunden auf Mas gutgemacht. Vor der Königsetappe betrug sein Rückstand deshalb nur 1:37 Minuten. Auf dem schweren Teilstück durch die Sierra Nevada konnte der Slowene den Leader aber nicht entscheidend unter Druck setzen. Mas kontrollierte die Angriffe seiner Konkurrenten und nahm Roglic am Ende sogar noch weitere Sekunden ab.

Landa gewinnt die Königsetappe

Die 20. Etappe führte über 186,8 Kilometer von La Calahorra zum Collado del Alguacil. Mit rund 4850 Höhenmetern und mehreren Anstiegen war sie die letzte grosse Prüfung der diesjährigen Vuelta. Der Schlussanstieg war 8,3 Kilometer lang und im Schnitt 9,8 Prozent steil.

Den Tagessieg holte sich Mikel Landa. Der Spanier setzte sich auf dem letzten Anstieg als Solist durch und gewann mit 47 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tobias Halland Johannessen. Ramses Debruyne aus Belgien wurde Dritter. Für Landa war es der erste Etappensieg seit mehr als fünf Jahren.

Im Kampf um den Gesamtsieg blieb Mas souverän. Roglic versuchte zwar, den Leader abzuschütteln, konnte aber keine entscheidende Lücke aufreissen. Auch Felix Gall konnte Mas nicht gefährden. Stattdessen baute der Spanier seinen Vorsprung auf beide Konkurrenten weiter aus.

Küng gewinnt das Zeitfahren

Bereits auf der 18. Etappe hatte es einen Schweizer Sieg gegeben. Stefan Küng setzte sich im 32,1 Kilometer langen Einzelzeitfahren von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera durch. Der Thurgauer gewann mit lediglich 2,2 Sekunden Vorsprung auf den Schotten Callum Thornley.

Mas belegte im Zeitfahren Rang zwölf und verlor 33 Sekunden auf Roglic. Sein Vorsprung auf den vierfachen Vuelta-Sieger schmolz dadurch auf 1:37 Minuten. Einen Tag später verteidigte der Spanier seine Führung auf der ersten der beiden letzten Bergetappen souverän.

Heute fällt die Entscheidung in Granada

Die letzte Etappe führt am Sonntag über 112 Kilometer von Carrefour Granada nach Granada. Damit endet die Vuelta 2026 dort, wo für Mas der bisher grösste Erfolg seiner Karriere perfekt werden könnte.

Noch muss der Spanier die letzte Etappe unbeschadet überstehen. Angesichts seines Vorsprungs von 2:15 Minuten auf Roglic wäre alles andere als ein Gesamtsieg von Mas allerdings eine grosse Überraschung.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.