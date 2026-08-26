Junger Brite sprintet zum nächsten Vuelta-Coup

Nach vier Tagen im Ausland hat die Vuelta spanischen Boden erreicht. Matthew Brennan gewinnt die fünfte Etappe, während Tadej Pogacar seine Führung im Gesamtklassement verteidigt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Bei der Zielüberquerung zeigt er es mit beiden Händen jeweils an: Matthew Brennan gewinnt in Roquetes im Massensprint seine zweite Etappe bei der diesjährigen Vuelta – nach der zweiten nun auch die fünfte.

Der 21-jährige Brite verweist nach 173,3 Kilometern auf spanischem Terrain den Belgier Jordi Meeus und den Italiener Vincenzo Albanese auf die Ränge zwei und drei. Die Spanienrundfahrt 2026 ist für Brennan die erste dreiwöchige Grand Tour (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana).

Diesbezüglich verfügt Rad-Superstar Tadej Pogacar über deutlich mehr Erfahrung. Allerdings nimmt der Slowene in diesem Jahr erst zum zweiten Mal überhaupt an der Vuelta teil.

Nach Rang drei bei der Premiere 2019 deutet nun jetzt schon vieles darauf hin, dass der 27-Jährige am Ende mit dem roten Trikot des Gesamtführenden gross in Granada triumphieren wird.

Nach seiner Machtdemonstration vom Dienstag erreicht Pogacar als 49. mit dem Feld das Ziel in Roquetes. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt bereits 3:21 Minuten gegenüber seinem Landsmann Primoz Roglic.