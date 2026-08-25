Heftiger Hagel stoppte die 3. Etappe der Vuelta a España vor Font-Romeu. 15 Kilometer vor dem Ziel suchten durchnässte und frierende Fahrer wie Wout van Aert Schutz in Vans und Hotels.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 3. Etappe der Vuelta vor Font-Romeu wegen Hagel abgebrochen

Wout van Aert suchte Schutz vor Kälte und Unwetter

4. Etappe: 105 Kilometer, 2880 Höhenmeter

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Ziel der 3. Etappe der Vuelta a España war Font-Romeu – welches schliesslich jedoch unmöglich zu erreichen war. Rund 15 Kilometer vor dem Etappenziel wurden die Fahrer von starkem Hagel überrascht, woraufhin die Etappe abgebrochen werden musste. Die durchnässten und vor Kälte schlotternden Profis suchten am Strassenrand nach einem Unterschlupf.

Auch Wout van Aert (31) suchte irgendwo Schutz: «Ich bin in einem Van untergekommen, dann haben sich fast alle Fahrer in einem nahe gelegenen Hotel eingefunden», meinte van Aert zu Sporza. Für den 31-Jährigen war der Abbruch die einzig logische Konsequenz. Visma-Teammanager Maarten Wynants (44) teilt dieselbe Einschätzung: «Es ist eine gute Entscheidung der Rennleitung, dass die Fahrer absteigen durften. Mit diesen Wetterbedingungen war es einfach zu gefährlich und für die Sicherheit der Fahrer am besten, die Etappe abzubrechen», so Wynants.

Pogacar trägt weiter Rot

Da es weder einen Sieger noch ein Podest gibt, bleibt der Slowene Tadej Pogacar (27) im Gesamtklassement zuvorderst. Auch am heutigen Dienstag auf der 4. Etappe erreicht die Vuelta noch nicht ihr Stammland Spanien. Die Etappe führt komplett durch den Zwergstaat Andorra und ist ein einziges Auf und Ab: 105 Kilometer Distanz und 2880 Höhenmeter – verpackt in gut drei Stunden Rennen.