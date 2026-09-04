Auf den Strassen von Loja fährt Wout van Aert als Erster über die Ziellinie und sichert sich den Sieg auf der 13. Vuelta-Etappe.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

An der Spitze des Gesamtklassements gibts nach der 13. Vuelta-Etappe keine Änderungen – weil das Top-Trio gleichzeitig ins Ziel kommt. Der Spanier Enric Mas (31) bleibt im roten Leadertrikot und führt weiterhin 1:45 Minuten vor Primoz Roglic (36) und 2:06 Minuten vor Félix Gall (28). Sie verlieren auf den Tagessieger Wout van Aert (31) drei Minuten.

Die 13. Etappe führt von Almuñécar nach Loja in der Provinz Granada. Das Teilstück ist auf dem Papier zwar nicht so hart wie die Etappe am Donnerstag mit der Bergankunft am Calar Alto, durch mehr als 3200 Höhenmeter und einen Anstieg der 1. Kategorie im frühen Rennverlauf aber keineswegs einfach. Zudem ist es auf den 192,8 Kilometern zwischenzeitlich bis zu 41 Grad heiss.

Nach dem letzten schweren Anstieg wurde das Profil rund 40 Kilometer vor dem Ziel einfacher. Es entwickelt sich ein völlig offenes Rennen mit zahlreichen Angriffen und wechselnden Gruppen. 20 Kilometer vor Schluss setzt sich schliesslich eine neunköpfige Spitzengruppe ab – darunter auch van Aert, Führender der Punktewertung.

Drei Kilometer vor dem Ende setzt der Belgier zur entscheidenden Attacke an, der nur der Franzose Valentin Paret-Peintre (25) folgen kann. Im Schlusssprint setzt sich van Aert durch und sichert sich seinen ersten Etappensieg an der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

Zu den Gewinnern des Tages gehört auch Mattias Skjelmose: Er macht im Gesamtklassement 2:10 Minuten gut.