Brennan mit viertem Etappenstreich an Vuelta

Wout van Aert serviert Matthew Brennan mit einer perfekten Vorarbeit den Sieg auf der 16. Vuelta-Etappe förmlich auf dem Silbertablett. Zu den Hauptprotagonisten des Tages gehört auch der Schweizer Roland Thalmann.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Team Visma-Lease a Bike räumt bei der Vuelta 2026 in Sachen Etappensiegen ordentlich ab. Sechs sind es bereits. Hauptverantwortlich dafür: Matthew Brennan und Wout van Aert.

Brennan entscheidet am Dienstag das 16. Teilstück für sich. In Palos de la Frontera feiert der britische Grand-Tour-Debütant seinen vierten Etappenerfolg bei der Spanienrundfahrt. Dabei wird der 21-Jährige von seinem Teamkollegen van Aert im Massensprint perfekt lanciert.

Der Belgier, der mit grossem Vorsprung das Punkteklassement anführt, hat zuletzt selber am Freitag und am Sonntag die Ziellinie jeweils als Erster überquert.

Bei der 181,1 Kilometer langen Fahrt von Cortegana nach Palos de la Frontera gehört mit Roland Thalmann (Tudor) ein Schweizer zur fünfköpfigen Spitzengruppe. Diese wird etwas mehr als 20 Kilometer vor dem Ziel vom Feld wieder gestellt.

Der Spanier Enric Mas führt die Gesamtwertung weiterhin vor dem Österreicher Felix Gall (2:06 Minuten. zurück) und dem Slowenen Primoz Roglic (2:10 Minuten zurück) an.