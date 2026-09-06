Wout van Aert triumphiert erneut bei der Vuelta. Der Belgier gewinnt die 15. Etappe von Palma del Rio nach Cordoba. Wegen extremer Hitze wurde die Strecke auf 110 Kilometer verkürzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wout van Aert gewinnt zweite Etappe der Vuelta

Strecke wegen über 40 Grad auf 110 Kilometer verkürzt

Stefan Küng belegt Rang 9 mit 58 Sekunden Rückstand auf van Aert

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wout van Aert (31) holt sich an der diesjährigen Vuelta zwei Tage nach seinem ersten Triumph den zweiten Tagessieg. Der Belgier entscheidet die 15. Etappe der Spanien-Rundfahrt von Palma del Rio nach Cordoba für sich. Die Strecke war aufgrund der extremen Hitze mit Temperaturen von über 40 Grad von ursprünglich 189,7 auf 110 Kilometer verkürzt worden.

Als Teil einer Ausreissergruppe von fünf Fahrern setzt sich van Aert auf dem hügeligen Teilstück rund 30 Kilometer vor dem Ziel im Sprint ab und ist am Ende vor dem Italiener Alessandro Romele (23) und seinem Landsmann Thibau Nys (23) erfolgreich.

Küng wird Neunter

Stefan Küng gehörte der ersten Verfolgergruppe an. Der Thurgauer beendet das Rennen mit 58 Sekunden Rückstand auf dem neunten Rang.

In der Gesamtwertung führt weiterhin der Spanier Enric Mas mit zwei Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall. Am Montag gibt es einen Ruhetag, bevor die Rundfahrt am Dienstag mit der 181,1 Kilometer langen Etappe zwischen Cortegana und La Rabida weitergeht.