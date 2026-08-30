Die erste Vuelta-Etappe nach dem Out von Tadej Pogacar endet mit einem Sieg des neuen Gesamt-Leaders. Enric Mas setzt sich bei der Bergankunft durch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weltmeister Tadej Pogacar (27) stürzt schwer und scheidet aus der Vuelta

Enric Mas übernimmt Leadertrikot, siegt auf der Bergankunft Alto de Aitana

Pogacar erleidet Brüche und postet Spital-Foto mit Song «Stayin' alive»

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Seit Samstag ist die Spanien-Rundfahrt ein komplett offenes Rennen. Der heftige Sturz und das damit verbundene frühzeitige Aus von Weltmeister Tadej Pogacar (27) verteilt die Vuelta-Karten wieder neu.

Am Sonntag neu im roten Leadertrikot an den Start gehen konnte nun der Spanier Enric Mas (31). Auf Pogacar hatte der Movistar-Fahrer noch über drei Minuten Rückstand.

Als erster Härtetest für den neuen Gesamtführenden wartete die neunte Etappe mit Start in Villajoyosa und Ziel nach über 5000 Höhenmetern am Alto de Aitana – eine knackige Bergankunft. Und Mas bestand mit Bravour: Im Schluss-Duell setzte er sich gegen Verfolger Oscar Onley überzeugend durch.

Pogacar beweist nach Sturz Humor

Ärgster Konkurrent von Mas im Gesamtklassement ist jetzt der Slowene Primoz Roglic (36) mit 1:18 Minute Rückstand, gefolgt vom Österreicher Felix Gall (28).

Pogacar indes meldete sich am Tag nach seinem fatalen Sturz auf Instagram mit einem Spital-Foto. Pflaster, Halskrause und eine einbandagierte Schulter zeugen vom Crash am Vortag. Der Slowene zog sich dabei neben einer Gehirnerschütterung auch einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins sowie einen Bruch des siebten Halswirbels zu.

Der Rad-Dominator gibt sich aber trotz der üblen Diagnose lässig. Seinen Post unterlegte Pogacar vielsagend mit dem Lied «Stayin' Alive» von den Bee Gees.