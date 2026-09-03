Vuelta-Leader Mas zeigt den Rivalen die rote Karte

Jakob Omrzel aus Slowenien erreicht oben am Calar Alto das Ziel der zwölften Vuelta-Etappe mit knapp zwei Minuten Vorsprung. Der Spanier Enric Mas vergrössert derweil sein Polster im Gesamtklassement um 27 Sekunden.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach drei zweiten und einem dritten Rang im Gesamtklassement könnte dieses Jahr die grosse Stunde von Enric Mas bei der Vuelta schlagen. Seit der sturzbedingten Aufgabe von Tadej Pogacar am vergangenen Samstag im roten Leadertrikot unterwegs, vergrössert der Spanier auf der höchst anspruchsvollen zwölften Etappe mit total 4530 Höhenmetern seinen Vorsprung gegenüber seinen ärgsten Konkurrenten im Gesamtklassement, Primoz Roglic und Felix Gall.

Im 17 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf zum Calar Alto attackiert zunächst Gall, Mas und Roglic lassen sich jedoch nicht abschütteln. Wenig später ist es Mas, der das Tempo verschärft – und wegkommt. In der Folge erhält der 31-Jährige zwischenzeitlich auch noch Unterstützung von seinem Movistar-Teamkollegen Raul Garcia. Die Etappe beendet Mas als Sechster. Jeweils 27 Sekunden nimmt er Gall und Roglic ab. Neu führt Mas 1:45 Minuten vor dem Slowenen Roglic und 2:06 Minuten vor dem Österreicher Gall.

Neben Mas gehört auch Jakob Omrzel zu den grossen Gewinnern des Tages. Der Grand-Tour-Debütant aus Slowenien, der zu einer 30-köpfigen Spitzengruppe gehörte, triumphiert nach 167 Kilometern solo auf 2140 Meter über Meer und verbessert sich in der Gesamtwertung vom zehnten auf den sechsten Rang. Mit seinen 20 Jahren und 166 Tagen avanciert Omrzel zum zweitjüngsten Etappensieger in der Geschichte der Spanien-Rundfahrt.