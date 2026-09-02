Christian MüllerRedaktor Sport
Das elfte Teilstück der Vuelta bringt wie erwartet keine Veränderung im Gesamtklassement. Dafür ist die Etappe über 153 km von Cartagena nach Lorca zu wenig kupiert.
Anspruchsvoll ist dafür die Zielanfahrt mit einer 180-Grad-Kurve auf dem letzten Kilometer. Am besten kommt damit Matthew Brennan zurecht. Der 21-jährige Brite setzt sich im Massensprint gegen Bryan Coquard aus Frankreich durch. Es ist der dritte Etappensieg an der diesjährigen Vuelta für den Sprinter vom Team Visma-Lease a Bike.
Leader bleibt der Spanier Enric Mas, 1:18 Minuten vor dem Slowenen Primoz Roglic und 1:39 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall. Dies könnte sich am Donnerstag ändern, wenn auf dem Calar Alto eine Bergankuft ansteht.
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