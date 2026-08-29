Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Das wars. Tadej Pogacar wird 2026 seine Grand-Tour-Trophäensammlung nicht komplettieren. Ein folgenschwerer Sturz auf der achten Vuelta-Etappe etwas mehr als 30 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco wird dem fünffachen Tour-de-France-Gewinner und Giro-d'Italia-Sieger von 2024 zum Verhängnis.
Der Träger des roten Trikots des Gesamtleaders versucht zwar noch einmal, sich aufs Rad zu setzen, bricht dieses Unterfangen aber sogleich wieder ab und verschwindet in einem Krankenwagen. Der 27-jährige Slowene muss die Spanienrundfahrt, die er zuvor derart dominiert hat, aufgeben.
Pogacar gewann die erste, die vierte und die sechste Etappe. Im Gesamtklassement betrug sein Vorsprung gegenüber dem zweitklassierten Spanier Enric Mas bereits fast vier Minuten.
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