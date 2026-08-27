Pogacar verhindert Sturz und feiert dritten Etappensieg

Tadej Pogacar gewinnt auch in Castello und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung bei der Spanienrundfahrt weiter aus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die sechste Etappe der Vuelta ist durch – und zum dritten Mal heisst der Sieger Tadej Pogacar. Der Gesamtleader aus Slowenien behält bei der Zielankunft in Castello nach 177,5 Kilometern im Zweiersprint gegen den Spanier Enric Mas die Oberhand.

Allerdings wirkt Pogacar auf dem sechsten Teilstück nicht so unwiderstehlich wie zuvor bei der Spanien-Rundfahrt. Zugleich erlebt er auf der letzten Abfahrt des Tages einen Schreckmoment, als er von der Strasse gerät, aber einen Sturz verhindern kann.

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In der Gesamtwertung führt Pogacar neu 3:34 Minuten vor Mas, der am Slowenen Primoz Roglic (4:21 Minuten zurück) vorbeigezogen ist.