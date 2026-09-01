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Packendes Finish im Sprint
Franzose feiert emotionalen Sieg an der Vuelta

Bastien Tronchon gewinnt die 10. Etappe der Vuelta. Der Franzose setzt sich im Sprint durch und feiert so eine Premiere bei einer Grand Tour.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Bastien Tronchon vom Team Groupama-FDJ United gewinnt die zehnte Vuelta-Etappe 2026.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Am Tag nach der ersten Ruhepause liefern sich die Radprofis auf der zehnten Vuelta-Etappe ein packendes Finish beim Bergaufsprint in Elche de la Sierra. Der glückliche Gewinner heisst am Ende nach hügeligen 184,7 Kilometern Bastien Tronchon. Erstmals überhaupt triumphiert der 24-jährige Franzose auf einem Teilstück einer Grand Tour – entsprechend fällt sein emotionaler Jubel aus. 

Jewgeni Fedorow und Xabier Mikel Azparren attackieren kurz vor Schluss. Der kasachische Astana-Profi und der Spanier aus der Schweizer Equipe Pinarello-Q36.5 werden allerdings weniger als 100 Meter vor dem Zielstrich von den jagenden Sprintern ein- und teilweise überholt, sodass letztlich Tronchon, der Däne Magnus Cort Nielsen und der Belgier Thibau Nys die Top 3 des Tages bilden.

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Im Gesamtklassement dieser Spanienrundfahrt 2026 führt Enric Mas (Spanien) unverändert vor Primoz Roglic (Slowenien, 1:18 min zurück) und Felix Gall (Österreich, 1:39 min zurück).

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