Die drittletzte Vuelta-Etappe bringt keine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg zwischen Enric Mas und Primoz Roglic. Stefan Küng verzichtet nach seinem Sieg vom Donnerstag auf einen Start.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Enric Mas und Primoz Roglic absolvieren die 19. Etappe zeitgleich

Roglic hat 97 Sekunden Rückstand vor der Königsetappe über 4849 Höhenmeter

Stefan Küng steigt aus, fokussiert sich auf die WM ab dem 20. September

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Rennen um den Gesamtsieg an der Vuelta wird auf der Königsetappe entschieden. Auf der 19. Etappe am Freitag können weder der Führende Enric Mas noch sein Verfolger Primoz Roglic Zeit herausfahren. Sie erreichen die Bergankunft zeitgleich mit gut fünf Minuten Rückstand auf den Tagesschnellsten.

So fährt der Slowene nach den 210 Kilometern durch Andalusien von Malaga auf die Peñas Blancas (deutsch: weisse Felsen) über der Küstenstadt Estepona weiterhin mit 97 Sekunden Rückstand auf den spanischen Lokalmatador. Die wohl letzte Chance auf eine Aufholjagd für Roglic: Die härteste Etappe der diesjährigen Vuelta über 187 Kilometer und 4849 Höhenmeter am Samstag, ehe die dreiwöchige Tour am Sonntag in Granada mit 100 mehrheitlich flachen Kilometern zu Ende gehen wird.

Den Tagessieg holt sich Edward Dunbar. Der Ire kann zwei Kilometer vor dem Ziel als Einziger dem Angriff des Kolumbianers Santiago Buitrago aus der rund zehnköpfigen Spitzengruppe folgen. Rund 500 Meter vor dem Ziel schnappt er dem Führenden in der Bergwertung dessen ersten Etappensieg an der Spanien-Rundfahrt weg und feiert seinerseits seinen dritten nach zwei Erfolgen vor zwei Jahren.

Küng gibt nach Etappensieg auf

Der Schweizer Stefan Küng startete nach seinem Sieg im Zeitfahren am Donnerstag gar nicht erst. Der Tudor-Fahrer gab die Vuelta vor dem drittletzten Tag auf und konzentriert sich auf die Vorbereitung auf die WM, die ab dem 20. September in Montreal (Ka) stattfindet. Dort steht nämlich bereits am ersten Tag das Einzelzeitfahren an, in dem der Ostschweizer zu den Favoriten gehört.