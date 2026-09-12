Die Vuelta a España 2026 geht in ihre entscheidende Phase. Enric Mas trägt weiterhin das Rote Trikot und liegt 1:37 Minuten vor Primoz Roglic. Nach der ersten der beiden letzten schweren Bergetappen steht am Samstag die Königsetappe auf dem Programm.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die diesjährige Vuelta findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Über 21 Etappen führt die Spanien-Rundfahrt durch Monaco, Frankreich, Andorra und Spanien. Nach der 19. Etappe bleiben noch zwei Renntage.

Enric Mas bleibt im Roten Trikot

Enric Mas geht auch am Samstag als Leader der Vuelta a España ins Rennen. Der Spanier konnte seinen Vorsprung auf Primoz Roglic auf der 19. Etappe verteidigen. Der vierfache Vuelta-Sieger liegt weiterhin 1:37 Minuten hinter Mas. Felix Gall folgt mit 3:01 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Damit bleibt die Ausgangslage vor den letzten beiden Etappen unverändert. Roglic hatte im Einzelzeitfahren am Donnerstag zwar 33 Sekunden auf Mas gutgemacht und Gall von Platz zwei verdrängt. Auf der ersten der beiden abschliessenden Bergetappen konnte der Slowene diesen Rückstand aber nicht weiter verkürzen.

Mas verteidigte sein Rotes Trikot auf der 19. Etappe souverän. Die fünf bestplatzierten Fahrer der Gesamtwertung erreichten das Ziel gemeinsam und kamen 5:11 Minuten hinter Tagessieger Eddie Dunbar ins Ziel. Für Mas geht es nun darum, auch die letzte grosse Bergprüfung zu überstehen. Noch ist der Gesamtsieg nicht offiziell entschieden, doch der Spanier hat weiterhin einen komfortablen Vorsprung.

Dunbar gewinnt die 19. Etappe

Die 19. Etappe führte über 210,8 Kilometer von Vélez-Málaga nach Peñas Blancas bei Estepona. Das anspruchsvolle Teilstück mit rund 4000 Höhenmetern endete mit einer Bergankunft. Den Tagessieg holte sich der Ire Eddie Dunbar. Der Fahrer von Pinarello-Q36.5 setzte sich auf den letzten Kilometern gegen den Kolumbianer Santiago Buitrago durch und feierte seinen dritten Etappensieg bei der Vuelta.

Im Kampf um den Gesamtsieg blieb dagegen alles beim Alten. Mas, Roglic und Gall kamen gemeinsam ins Ziel. Damit verteidigte Mas seinen Vorsprung von 1:37 Minuten auf Roglic.

Heute wartet die letzte grosse Bergprüfung

Am Samstag, 12. September, steht die 20. und vorletzte Etappe auf dem Programm. Sie führt über 186,8 Kilometer von La Calahorra zum Collado del Alguacil. Die Etappe ist als reine Bergetappe eingestuft und endet mit einer Bergankunft.

Für Roglic ist es die letzte grosse Gelegenheit, Mas noch entscheidend unter Druck zu setzen. Der Spanier muss dagegen vor allem aufmerksam bleiben und seinen Vorsprung verteidigen. Nach der heutigen Etappe bleibt nur noch das Finale am Sonntag.

Am Sonntag fällt die Entscheidung

Die 21. und letzte Etappe führt am Sonntag über 112 Kilometer von Carrefour Granada nach Granada. Damit endet die Vuelta 2026 nach drei Wochen und 21 Etappen.

Für Mas könnte sich dabei ein grosser Traum erfüllen: Der 31-Jährige steht vor seinem ersten Gesamtsieg bei einer Grand Tour. Zuletzt gewann 2014 mit Alberto Contador ein Spanier die Vuelta. Noch aber muss Mas die letzte schwere Bergprüfung überstehen.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.