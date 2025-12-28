Diese Schweizer Sport-Stars schwelgen 2025 im Baby-Glück

Bei zahlreichen Schweizer Sportlerinnen und Sportlern hat es 2025 Nachwuchs gegeben. Eine Auswahl.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ralph Weber

Ein Jahr nach dem Ende seiner Ski-Karriere gibts Zuwachs bei Ralph Weber (32). Anfang Jahr freuen sich er und seine Partnerin Andrea Hager über die Geburt von Baby Nummer 3.

Mathias Flückiger

Einen passenderen Tag gibt es kaum, um sein grösstes Glück mit der ganzen Welt zu teilen. Am Valentinstag macht Mountainbiker Mathias Flückiger (37) sein Vaterglück öffentlich. «Es gibt Wunder, die nur das Herz verstehen kann», schreibt Flückiger auf Instagram. Seines trägt den Namen Mina Ida.

Cédric Zesiger

Einen Tag nach dem Valentinstag, am 15. Februar, gibts bei Nati-Verteidiger Cédric Zesiger (27) und seiner Freundin Selin (25) Nachwuchs. «Das Warten hat endlich ein Ende», schreiben die beiden auf Instagram. Und verraten, dass ihr Sohn Eliano Miles heisst.

Granit Xhaka

Granit Xhaka (33) ist und bleibt zu Hause der Hahn im Korb. Im März werden der Nati-Captain und seine Ehefrau Leonita zum dritten Mal Eltern, zum dritten Mal ist es ein Mädchen. «Unsere Herzen sind voller denn je», umschreibt er sein grosses Glück. Das Töchterchen trägt den Namen Neyana.

Joana und Stefan Mäder

Für ihr Familienglück hat Joana Mäder (34) ihre Beachvolleyball-Karriere unterbrochen. Sie und ihr Mann, der ehemalige Hockey-Profi Stefan Mäder (35), werden Mitte April Eltern von Malia.

Fabienne und Mario Gyr

Ruder-Olympiasieger Mario Gyr bekommt zu seinem 40. Geburtstag am 2. Mai ein besonderes Geschenk. Denn just an diesem Tag werden er und seine Frau, SRF-Moderatorin Fabienne Gyr (37), zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Ella feiert fortan gemeinsam mit ihrem Papi Geburtstag.

Ramona Bachmann

Nati-Star Ramona Bachmann (34) verpasst die Heim-Europameisterschaft wegen eines Kreuzbandrisses. Trost findet die Luzernerin in dieser Zeit bestimmt auch bei ihrem Nachwuchs. Sie und ihre Frau Charlotte Baret sind rund einen Monat vorher Eltern von Luan geworden.

Marc Rochat

An den Schweizer Meisterschaften verrät Slalom-Ass Marc Rochat (33) gegenüber Blick, dass er bald Papi wird. Im Mai freut er sich über die Geburt von Söhnchen Lupo.

Jeremy Vollenweider

Schwinger Jeremy Vollenweider (27) springt dem Tod zweimal von der Schippe. Er erleidet einen Herzstillstand und besiegt den Krebs. Die Ärzte sagen ihm nach der Krebsbehandlung, dass es schwierig sein würde, Kinder zu bekommen. Neun Jahre später freuen sich Vollenweider und seine Partnerin Saskia über Nachwuchs. Ihr Töchterchen heisst Malia und ist ihr grösstes Glück.

Nina und Damien Brunner

Beachvolleyballerin Nina Brunner (30) und ihr Ehemann, der Ex-Hockeyprofi Damien Brunner (39), freuen sich Anfang Juni über die Geburt von Töchterchen Mila. «Willkommen auf der Welt, Kleines. Unsere Herzen sind voll», schreiben die stolzen Eltern auf Instagram.

Stefan Bissegger

Im September erholt sich Rad-Profi Stefan Bissegger (27) von einer bei einem Sturz erlittenen Gehirnerschütterung. Und sagt gegenüber Blick: «Wenn ich mal freie Zeit habe, kümmere ich mich gern um Julia.» Wen er damit meint? Seine Tochter, die wenige Wochen zuvor das Licht der Welt erblickt hat.

Stefan Küng

Ein weiterer Schweizer Rad-Profi schwelgt in diesem Jahr im Baby-Glück. Auch bei Stefan Küng (32) hats Nachwuchs gegeben. «Wir sind alle superglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein», schreibt er zu einem ersten Schnappschuss von Söhnchen Rémi, den er auf Instagram teilt.

Pascal Schürpf

Im Sommer hängt Pascal Schürpf (36) die Fussballschuhe an den Nagel. Wenige Wochen später werden er und seine Frau, die ehemalige SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard (32), Eltern. Töchterchen Ruby geniesst nun die volle Aufmerksamkeit ihres Papi.

Gregor Kobel

«Meine Nummer 1», schreibt Nati-Goalie Gregor Kobel (28) auf Instagram. Dazu postet er Fotos von sich und seinem Nachwuchs. Wann dieser das Licht der Welt erblickt hat und obs ein Mädchen oder ein Junge ist, verrät Kobel nicht.

Raphael Wicky

Eigentlich sitzt Raphael Wicky (48) Anfang Oktober als Experte bei Blue im Fernsehstudio. Dann verrät er, dass er im Baby-Glück schwelgt. «Ich bin Papa geworden und habe die letzten drei Monate mit meinem Sohn und meiner Frau extrem genossen», schwärmt er.

Nick Alpiger

Weiterer Zuwachs in der Schwinger-Familie. Nick Alpiger (29) wird Ende Oktober zum dritten Mal Vater. Er und seine Frau freuen sich über die Geburt von Söhnchen Edi.

Mujinga Kambundji

Ende Mai bricht Mujinga Kambundji (33) aus dem schönsten Grund ihre Saison vorzeitig ab. Die Sprinterin ist schwanger. Sechs Monate später ist das Baby da. Ihr Söhnchen heisst Léon.

Florence Schelling

«Hallo Welt, unser kleines Mädchen», schreibt Florence Schelling (36) zu einem Schnappschuss, der die Babyfüsschen gehalten von den Händen der frischgebackenen Eltern zeigt. Für die ehemalige Hockey-Nati-Torhüterin ist es das erste Kind.

Internationale Sport-Babys

Nicht nur in der Schweiz haben sich zahlreiche Sport-Stars 2025 über Familienzuwachs gefreut, sondern auch international. Im März überrascht das deutsche Wintersport-Traumpaar Felix Neureuther (41) und Miriam Neureuther (35) mit erneutem Baby-Glück. Der Ex-Skirennfahrer und die ehemalige Biathletin und Langläuferin sind zum vierten Mal Eltern geworden.

Bei anderen Wintersportlern hats ebenfalls Nachwuchs gegeben. Kurz nach dem Saisonende freut sich Bryce Bennett (33) über die Geburt von Töchterchen Kate Page Bennett. «Und einfach so ist er da» – mit diesen Worten geben Travis Ganong (37) und Marie-Michèle Gagnon (36) die Geburt von Felix bekannt. Auch bei vielen weiteren (Ex-)Ski-Assen gibts ein neues Familienmitglied, darunter Ragnhild Mowinckel (33), Manuela Mölgg (42) und Werner Heel (43), oder Hannes Reichelt (45).

Formel-1-Pilot Max Verstappen (28) und Kelly Piquet (37) bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Ex-Tennis-Star Rafael Nadal (39) wird zum zweiten Mal Vater eines Sohnes. Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker (58) freut sich über die Geburt von Kind Nummer 5. Und bei Ex-Weltnummer 1 Anna Kournikowa (44) und dem spanischen Sänger Enrique Iglesias (50) gibts zum vierten Mal Nachwuchs.