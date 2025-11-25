Mutterfreuden bei Mujinga Kambundji: Wie die Top-Sprinterin auf Instagram bekannt gibt, hat sie einen Sohn namens Léon zur Welt gebracht.

1/5 Erstmals Mutter geworden: Mujinga Kambundji hat Sohn Léon auf die Welt gebracht. Foto: Sven Thomann

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Baby-News aus der Leichtathletik: Wie Topsprinterin Mujinga Kambundji (33) auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt, ist sie erstmals Mutter geworden. «Willkommen Baby Léon. Alle sind bei bester Gesundheit. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen diese wertvollen ersten Momente zusammen», schreibt die Bernerin dazu. Kambundji ist mit ihrem Trainer Florian Clivaz (31) liiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aufgrund ihrer Schwangerschaft hat die Schweizer Rekordhalterin über 100 und 200 Meter zuletzt eine Wettkampfpause eingelegt und deshalb die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im September ausgelassen. Zuvor hat sie an der Hallen-WM in Nanjing im März WM-Gold über 60 Meter gewonnen. Am TV war sie in dieser Zeit dennoch zu sehen: Ende August war sie unter anderem als SRF-Expertin beim Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» im Einsatz.

Inspiration durch andere Leichtathletik-Mütter

Ihre Freude am Familienzuwachs bringt auch Schwester Ditaji Kambundji (23) zum Ausdruck: Die Weltmeisterin über 110-Meter-Hürden kommentiert Kambundjis Instagram-Post mit vier Herzen. Auch Stabhochspringerin Angelica Moser, der Schweizer Leichtathletik-Verband und der Weltverband World Athletics gehören zu den ersten Online-Gratulanten.

Kambundji hat seit Beginn ihrer Schwangerschaft angekündigt, ihre Karriere nach der Babypause fortsetzen zu wollen. Dazu hat sie sich auch schon mit anderen Leichtathletik-Müttern ausgetauscht, wie sie in einem Interview mit Blick im August verriet: «Es war für mich spannend, mit Nia Ali (der US-Hürden-Weltmeisterin und dreifachen Mutter, d. Red.) reden zu dürfen. Ich habe sie angeschrieben und sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Wir haben uns kurz ausgetauscht und für ein weiteres Mal abgemacht.»

Als Inspiration bezeichnete sie damals auch Shelly-Ann Fraser-Pryce (38): Die jamaikanische Über-Sprinterin kürte sich nach der Geburt ihres Sohnes im Jahre 2017 zur Olmypiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin. «Beide haben es geschafft, nach der Babypause auf einem noch höheren Level zurückzukommen», teilt Kambundji ihre Bewunderung – und bringt damit zum Ausdruck: Auch in Zukunft wird mit ihr zu rechnen sein.