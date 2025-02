1/4 Cédric Zesiger und Freundin Selin sind Eltern geworden. Foto: Toto Marti

Carlo Steiner Redaktor Sport

Baby-Glück bei Nati-Spieler Cédric Zesiger (26). Der Berner Seeländer und seine Freundin Selin (25) sind am 15. Februar zum ersten Mal Eltern geworden, wie das Paar am Mittwochabend auf Instagram bekanntgibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Das Warten hat endlich ein Ende», schreiben die beiden. Auch den Namen des Neugeborenen geben sie bekannt: Eliano Miles heisst der Junge. Zur Bekanntgabe der frohen Botschaft liefert der Innenverteidiger ein Foto mit drei Händen der jungen Familie. Fest umgriffen hält der Neugeborene den Zeigefinger der Mutter. Im Oktober hatten die beiden die Schwangerschaft bekanntgegeben.

Nicht nur familiär, sondern auch sportlich hat sich bei Zesiger in diesem Winter einiges verändert. Nach eineinhalb Jahren bei Wolfsburg wechselte er innerhalb der Bundesliga leihweise zum FC Augsburg. Für die bayrischen Schwaben kam er seither in fünf von sieben Partien zum Einsatz, wobei er dabei stets in der Startformation stand.