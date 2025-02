1/6 Nati-Direktor Pierluigi Tami und Trainer Murat Yakin sind fündig geworden. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Zu Beginn der Woche sah es bei der Nati noch nach einem Fiasko aus beim Co-Trainer-Casting. Nachdem Nati-Direktor Pierluigi Tami (63) bei allen Kandidaten nicht glänzen konnte mit seinem Angebot und Stephan Lichtsteiner (41) dem Verband am Montagabend eine Absage erteilt hatte, kamen Zweifel auf, ob beim nächsten Nati-Zusammenzug im März überhaupt ein neuer Assistent an der Seite von Murat Yakin (50) stehen wird.

Nun gibt es allerdings Hoffnung, dass noch diese Woche ein neuer Co-Trainer kommuniziert werden kann: Davide Callà. Der 40-Jährige hat von Tami ein überarbeitetes Angebot erhalten, mit einem Doppelmandat im März und einem fixen Vertrag ab Sommer. Und wie Blick erfahren hat, gibt der FC Basel grünes Licht. Und nicht nur das: Man würde dem Assistenten von Fabio Celestini erlauben, im März in Doppelfunktion bei den Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg erstmals bei der Nati aufzutreten und dann nach dem Saisonende weiterziehen zu können. Ein Doppelmandat wurde beim Tabellenführer der Super League bisher stets ausgeschlossen.

Deal soll noch vor Sion-Heimspiel abgeschlossen werden

Callà kam im Sommer 2022 als Co-Trainer zum FCB, amtete als Assistent von Alex Frei, Timo Schultz, Heiko Vogel und aktuell Celestini. Der gebürtige Winterthur geniesst im ganzen Verein grosse Sympathien, weshalb man ihm keine Steine in den Weg legen möchte, sofern er diesen neuen Schritt gehen möchte. Und das möchte Davide Callà auch. Zwischen ihm und dem Schweizerischen Fussballverband sind nur noch letzte Details zu klären. Nach dem FCB-Cupspiel gegen Etoile Carouge am Mittwochabend und vor dem Heimspiel am Samstag gegen Sion soll der Deal abgeschlossen werden. Schon am Freitag könnte Callà als neue rechte Hand von Murat Yakin verkündet werden.

Damit würde Yakin am Ende eines schleppenden Prozesses doch noch einen Wunschkandidaten erhalten. Schon im vergangenen Jahr war Callà ganz oben auf dem Wunschzettel des Nati-Trainers. Doch zwischen dem SFV und dem FCB gab es keine Einigung, weshalb Giorgio Contini an der EM in Deutschland an der Seitenlinie neben Yakin stand. Ein Jahr später laufen die Verhandlungen nun anders, und Callà wird aller Voraussicht nach am 17. März mit dem Nati-Tross nach Portugal ins Kurztrainingslager fliegen und wenige Tage später in Belfast an der Seitenlinie sitzen.