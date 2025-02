Nati-Star Granit Xhaka ist in den letzten Jahren einige Male vom Platz geflogen. In Europa gehört er gar zu den Top-Rot-Sammlern.

1/5 In der Elf mit den meisten Platzverweisen der letzten zehn Jahre zu finden: Nati-Star Granit Xhaka. Foto: AFP

Julian Sigrist Praktikant Sport

Dass Granit Xhaka in seiner Karriere bereits einige Rote Karten gesammelt hat, ist kein Geheimnis. Xhaka gehört sogar zu den meist-gestraften Spielern der Welt – das zeigt eine Statistik auf «Transfermarkt». Gewertet wurden nur Platzverweise auf Klubebene, die in den letzten zehn Jahren passiert sind. Und da ist Xhaka (32) mit neun Roten Karten – kein Nicht-Verteidiger hat mehr – ganz vorne mit dabei. Aber auch ein anderer in der Schweiz bekannter Spieler ist in der Elf anzutreffen: Ex-Sion-Star Mario Balotelli (34) hat achtmal Rot geholt.

Die Elf mit den meisten roten Karten (letzte 10 Jahre) • Tor: Federico Marchetti (5 Rote Karten) • Abwehr: Raul Silva (12 Rote Karten) • Abwehr: Kevin Luckassen (12 Rote Karten) • Abwehr: Sergio Ramos (10 Rote Karten) • Mittelfeld: Théo Hernandez (9 Rote Karten) • Mittelfeld: Granit Xhaka (9 Rote Karten) • Mittelfeld: Yannick Cahuzac (8 Rote Karten) • Mittelfeld: Collins Fai (8 Rote Karten) • Mittelfeld: Téji Savanier (9 Rote Karten) • Sturm: Mario Balotelli (8 Rote Karten) • Sturm: Alfredo Morelos (8 Rote Karten)

Bei Leverkusen noch ohne Rote Karte

Was aber für Xhaka spricht: Es scheint, als hätte er sich gebessert. Vier seiner neun Roten Karten holte er bereits im Jahr 2015. Ausserdem ist er nun seit über drei Jahren, zumindest auf Klub-Ebene, nicht mehr vom Platz geflogen.

Xhakas Rote Karten der letzten zehn Jahre • 26. Februar 2015 für Gladbach gegen Sevilla (gelb-rot) • 30. August 2015 für Gladbach gegen Bremen (gelb-rot) • 7. November 2015 für Gladbach gegen Ingolstadt (gelb-rot) • 20. Dezember 2015 für Gladbach gegen Darmstadt (direkt rot) • 15. Oktober 2016 für Arsenal gegen Swansea (direkt rot) • 22. Januar 2017 für Arsenal gegen Burnley (direkt rot) • 13. Dezember 2020 für Arsenal gegen Burnley (direkt rot) • 26. September 2021 für Arsenal gegen Manchester City (direkt rot) • 13. Januar 2022 für Arsenal gegen Livepool (direkt rot)

Das kann Théo Hernandez nicht behaupten. Der Milan-Star bekam erst letzte Woche in der Champions League die Rote Karte gezeigt und ist mit 27 Jahren der mit Abstand jüngste Spieler in dieser Elf.