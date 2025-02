1/5 Mohammed Salah ist einmal mehr der überragende Akteur bei Liverpool. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Auf einen Blick Mohammed Salah führt Liverpool zum Sieg gegen Manchester City

Salah stellt mehrere Premier-League-Rekorde auf und erreicht historische Zahlen

51 Torbeteiligungen in allen Wettbewerben, 25 Tore und 16 Vorlagen

Julian Sigrist Praktikant Sport

Der FC Liverpool machte beim 2:0-Auswärtssieg gegen Manchester City am Sonntag einen grossen Schritt in Richtung Meistertitel. Überragender Spieler bei den Reds war einmal mehr Mohammed Salah (32). Der Ägypter schoss das erste Tor selbst und bereitete das zweite vor. Weil ihm dieses Kunststück bereits im Hinspiel gelungen war, ist er nun der erste Spieler der Premier-League-Geschichte, der in beiden Spielen gegen den amtierenden Meister ein Tor und eine Vorlage erzielen konnte. Das ist allerdings nur eine von vielen Bestmarken, die Salah mit seiner Leistung gegen die Skyblues aufgestellt hat.

Auf den Spuren Messis

Salahs Tor und Assist waren Torbeteiligungen Nummer 40 und 41 (25 Tore, 16 Vorlagen) in der Liga. Er ist somit der erste Spieler, dem es gelingt, in zwei Premier-League-Saisons (nach 2017/2018) auf über 40 Skorerpunkte zu kommen. Ausserdem ist er der erste Spieler, der in einer Saison in Englands höchster Liga auf mindestens 25 Tore und 15 Vorlagen kommt. Mit seiner 16. Vorlage löste er zudem Steve McManaman (53, 15 Vorlagen) als Liverpool-Spieler mit den meisten Vorlagen in einer Premier-League-Saison ab.

Auch ansonsten legt Salah historische Zahlen auf: Mit 51 Skorerpunkten in allen Wettbewerben ist er der erste Spieler in den Top-5-Ligen, der es in dieser Saison auf 50 Torbeteiligungen schafft. Ausserdem erzielte er in elf verschieden Spielen mindestens ein Tor und eine Vorlage. Das war zuletzt Lionel Messi vor zehn Jahren gelungen.

«Wir müssen über den Ballon d'Or sprechen»

In eine Konversation mit dem Argentinier stellt ihn auch Liverpool-Legende Jamie Carragher (47). «Er hat eine Saison wie Messi und Ronaldo», betonte Carragher nach dem Spiel gegen ManCity. Daniel Sturridge (35) fügte daraufhin an: «Wir müssen jetzt über den Ballon d'Or sprechen. Wenn wir bei Mohamed Salah jetzt nicht über den Ballon d'Or sprechen, dann weiss ich auch nicht mehr weiter.»

Salah sammelt aber nicht nur für einen erstmaligen Gewinn des Ballon d'Ors weiter fleissig Argumente, sondern auch für einen neuen Vertrag. Dieser läuft nämlich im Sommer aus. Mit solch historischen Zahlen Salahs werden es sich die Reds aber wohl gründlich überlegen, ob sie das Arbeitspapier des Ägypters nicht doch noch verlängern wollen.