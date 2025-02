Sollte der BVB am Ende der Saison die Champions-League-Plätze verpassen, will der Klub die fehlenden Einnahmen mit einem Ausverkauf der Stars ausgleichen. Neben dem Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel wären dann offenbar auch andere Stars zu haben.

Pascal Keusch Praktikant Sport

Borussia Dortmund kommt in der Bundesliga in dieser Saison einfach nicht auf Touren. Vor dem Spiel am Samstagabend gegen Union Berlin (ab 18.30 Uhr live auf Blick) liegt der BVB auf Rang elf.

Das Szenario ist darum kein Hirngespinst, sondern könnte in den kommenden Wochen tatsächlich real werden: Sollte Dortmund die Saison nicht auf einem Champions-League-Platz beenden können, droht diesen Sommer ein Ausverkauf der Stars.

Zum einen müsste der BVB mindestens einen Topstar verkaufen, um die finanzielle Lücke zu schliessen, die durch das Verpassen der Champions League entstehen würde. Die Rede ist von umgerechnet 14 Millionen Franken, wie die «Sport Bild» berichtet. Zum anderen wollen einige Spieler den Klub verlassen – denn fast alle Profis haben einen Vertrag, der besagt, dass das Gehalt um bis zu 15 Prozent sinkt, sollte die Königsklasse verpasst werden. Unter den Abwanderungs-Kandidaten sind prominente Namen:

Jamie Gittens

Der 20-jährige Engländer ist eines der aufstrebenden Talente im europäischen Fussball und ein Lichtblick in der bis jetzt schwachen BVB-Saison. Über alle Wettbewerbe konnte der Flügelspieler diese Saison 15 Skorerpunkte (11 Tore, 4 Vorlagen) erzielen. Neben dem FC Bayern beobachten mehrere englische Klubs den Youngster sehr genau. Vertraglich ist der englische U21-Nationalspieler zwar bis 2028 an den BVB gebunden, aber bei einem Betrag in Höhe von 75 bis 100 Millionen Franken würden die Borussen wohl schwach werden.

Gregor Kobel

Nati-Goalie Gregor Kobel ist Leistungsträger und eine Leaderfigur bei Dortmund – trotz einiger Wackler in dieser Saison. Vor allem sein Marktwert könnte den BVB dazu bewegen, den 27-Jährigen zu verkaufen. Chelsea ist wohl bereit, 65 Millionen Franken für den Schweizer hinzublättern. Somit könnte er zum zweitteuersten Torwart der Geschichte, hinter Kepa Arrizabalaga (75 Mio Ablöse), werden.

Karim Adeyemi

Es war eines der heissesten Gerüchte des Transferwinters bei Borussia Dortmund: Verlässt Karim Adeyemi den BVB? Lang deutete vieles auf einen Wechsel nach Neapel hin. Die beiden Klubs hätten sich sogar schon auf eine Ablöse von umgerechnet knapp 50 Millionen Franken geeignet. Doch der 23-jährige Deutsche hatte den Deal selbst abgelehnt. Ein Adeyemi-Abgang im kommenden Sommer scheint aber absolut denkbar. Auch der Flügelspieler soll bei Chelsea weit oben auf der Liste stehen.

Serhou Guirassy

Auch ein Abgang von Serhou Guirassy ist durchaus realistisch. Der 28-jährige Stürmer steht auf der Champions-League-Torjägerliste mit 10 Toren an der Spitze. Mit solchen Statistiken spielt man sich auf den Radar von Top-Klubs. Der Marktwert des Guineers liegt bei umgerechnet rund 40 Millionen Franken.

Nico Schlotterbeck

Kommts hart auf hart, ist sogar dieser Transfer im Sommer möglich: Laut «Sport Bild» ist beim Verpassen der sportlichen Ziele in Dortmund gar der Weggang von Nationalspieler Nico Schlotterbeck (25) denkbar. Es wäre ein tiefer Stich ins BVB-Herz, denn der passstarke Innenverteidiger, der seit Sommer 2022 beim Klub ist, gilt als potenzieller Nachfolger von Kapitän Emre Can (31) und ist ein absoluter Leistungsträger der Mannschaft.