Auf einen Blick Bayern München muss auf Torjäger Harry Kane verzichten

Kane erlitt eine Einblutung in der Wade

Der FC Bayern München muss zum Start in die Wochen der Wahrheit ohne Torjäger Harry Kane (31) auskommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, habe der Engländer schon vor dem 1:1 im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow am Dienstag einen Schlag auf die Wade bekommen, infolgedessen es zu einer Einblutung kam. Kane werde dementsprechend «in den kommenden Tagen kürzertreten».

Der 31-Jährige wurde gegen Glasgow zur Halbzeit ausgewechselt. Wie lange er genau fehlen wird, geben die Münchner nicht bekannt. Am Sonntag steht für die Bayern das Topspiel der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm, es folgen die Partien gegen den VfB Stuttgart (28. Februar) sowie die Achtelfinal-Spiele in der Champions League gegen Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen (4./5. und 11./12. März).