Vinicius Junior wird Investor bei einem portugiesischen Fussballklub und will den Verein zu einer Talentschmiede formen. Mit diesem Vorhaben ist der Brasilianer nicht allein.

1/5 Vinicius Junior steigt beim portugiesischen Zweitligisten FC Alverca als Investor ein. Foto: Getty Images

Pascal Keusch Praktikant Sport

Vinicius Junior (24) hat auch neben dem Platz Grosses vor: Der Brasilianer kauft sich beim portugiesischen Zweitligisten FC Alverca für etwa 7,5 Millionen Franken ein. Laut dem brasilianischen Portal UOL soll der Real-Star gemeinsam mit anderen Investoren 70 bis 80 Prozent der Anteile des Klubs übernommen haben.

Erst im vergangenen Sommer ist der FC Alverca aus der dritten in die zweite Liga Portugals aufgestiegen und hat momentan gute Chancen auf einen Durchmarsch in die Primeira Liga. Zwölf Spieltage vor Schluss belegt der neue Vini-Klub den zweiten Platz und steht somit auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze.

Der Verein aus einem Vorort der portugiesischen Hauptstadt Lissabon soll künftig als eine Art Sprungbrett für portugiesische und brasilianische Talente dienen. Die jungen Spieler sollen sich bei Alverca im Profifussball etablieren können.

Nicht der einzige Real-Star

Vinicius Junior ist nicht der einzige Real-Spieler, der sein Geld in den Fussball investiert. Teamkollege Kylian Mbappé kaufte sich im Sommer 2024 für knapp 19 Millionen Franken beim französischen Zweitligisten SM Caen ein. Dem Familienunternehmen «KM7» des 26-jährigen Franzosen gehören 80 Prozent der Anteile des Klubs, der aktuell auf dem letzten Platz der Ligue 2 steht. Als Jugendlicher wäre Real-Star Mbappé fast selbst in den Norden Frankreichs gewechselt. Seine Familie entschied sich jedoch für den Wechsel zur AS Monaco.

«Ich werde einen grossen Verein besitzen»

Auch der ehemalige Weltstar Cristiano Ronaldo kündigte im vergangenen Dezember den Kauf eines Fussballklubs nach seinem Karriereende an. «Merken Sie sich meine Worte: Ich werde Besitzer eines grossen Vereins sein. Ganz sicher», sagte der 40-jährige Portugiese an den Globe Soccer Awards in Dubai. Im Moment gibt es jedoch noch keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür, welchen Verein Ronaldo mit dieser Aussage meinte.

Sogar der Schweizer Promotion-Ligist hat eine Fussball-Prominenz als Investor. Xherdan Shaqiri ist seit Anfang des Jahres Minderheitsaktionär vom FC Rapperswil-Jona. Bei den Ostschweizern möchte der FCB-Captain erste Erfahrungen im Managementbereich sammeln.

