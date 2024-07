1/2 Kylian Mbappé geht unter die Vereinsbesitzer.

Fussball-Superstar Kylian Mbappé ist zum jüngsten Besitzer eines Profi-Klubs in Europa geworden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat der 25-Jährige gemeinsam mit seiner Firma «Interconnected Ventures» Mehrheitsanteile beim französischen Zweitligisten SM Caen erworben. «Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Entwicklung des Vereins dar», hiess es in einer Mitteilung.

80 Prozent des Klubs sollen nun Mbappé und seinem Unternehmen gehören. Der amerikanische Investmentfond Oaktree wurde damit abgelöst. SM Caen war zuletzt zwischen 2014 und 2019 in der Ligue 1 vertreten und geht seitdem im Unterhaus an den Start. In der vergangenen Saison wurde der Klub aus der Normandie Sechster.

Die Ziele von Mbappés Unternehmen sind klar. «Wir sind entschlossen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich junge Talente entfalten können und in dem der Verein seine Identität mit Kraft und Ehrgeiz verteidigen kann», sagte Geschäftsführer Ziad Hammoud. Für Mbappé schliesst sich ein Kreis. In seiner Jugend hätte er fast für SM Caen gespielt, doch der Wechsel zerschlug sich – nun kommt er als Besitzer zurück.