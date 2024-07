Nach Jahren der Spekulation ist der Wechsel durch und offiziell bestätigt: Kylian Mbappé wurde am Dienstagmittag in Madrid als neues Aushängeschild der Königlichen präsentiert.

«Viele Jahre davon geträumt» – Mbappé in Madrid vorgestellt

«Viele Jahre davon geträumt» – Mbappé in Madrid vorgestellt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 Da ist er endlich im Real-Trikot: Kylian Mbappé.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Mit grossem Tamtam hat Real Madrid die Präsentation seines neuen Superstars auf 12 Uhr am Dienstagmittag angekündigt. Über 80'000 Schaulustige wohnen der Show im Santiago Bernabeu bei, müssen sich aber gedulden, bis sich Kylian Mbappé (25) im gut gefüllten Stadion seinen neuen Fans präsentiert.

Die wichtigsten Informationen des Tages sind da schon bekannt: Nach erfolgreichem Medizincheck unterschreibt Mbappé einen bis 2029 gültigen Vertrag. Danach posiert er mit der ikonischen Nummer neun, die vor ihm schon der brasilianische Ronaldo oder Mbappé-Landsmann Karim Benzema für die Königlichen getragen haben. Cristiano Ronaldo trug diese nur während seiner ersten Saison in Madrid, weil Klublegende Raul vor seinem Abgang die Sieben besetzt hatte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mbappé spricht Spanisch – und wird gefeiert

Als CR7 2009 nach Madrid gewechselt war, hatte der Klub auch letztmals einen Spieler in diesem grossen Stil präsentiert. Neben den über 80'000 Fans sind mehrere Ehrengäste wie Zinédine Zidane oder Raul zugegen, als Mbappé um 12.48 Uhr aus den Katakomben über den ausgelegten blauen Teppich auf die extra für ihn aufgebaute Tribüne zugeht. Die Fans im Rund skandieren seinen Namen bereits, als hätte er die Champions League gewonnen.

Nach einer Rede des Präsidenten kommt dann auch Mbappé zu Wort und wendet sich – notabene in fliessendem Spanisch – erstmals an die Madridistas. «Wow, es ist unglaublich, hier zu sein. Ich habe viele Jahre davon geträumt, für Real Madrid zu spielen. Ich bin heute ein sehr glücklicher Mensch. Ich sehe meine Mutter in Tränen, es ist ein unglaublicher Tag für mich», sagt er und küsst zum Abschluss das Wappen.

Mit den Worten «Hala Madrid» lässt er die Fans im Bernabeu dann auch bereits ein erstes Mal so richtig jubeln, bevor er eine Ehrenrunde dreht, einzelnen Fans die Hände schüttelt und zahlreiche Bälle ins Publikum kickt. In Madrid sind sie schon vor dem ersten Pflichtspiel begeistert vom neuen Superstar.