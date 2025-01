14:15 Uhr

Berisha zurück bei Augsburg

Augsburg holt Mergim Berisha (26) zurück. Der zweifache deutsche Nationalspieler stand bereits ab Sommer 2022 für eine Saison bei den bayrischen Schwaben unter Vertrag und verbuchte dabei in 26 Partien neun Tore und vier Vorlagen. Nach seinem 14-Millionen-Euro-Transfer nach Hoffenheim lief es dem Mittelstürmer nicht mehr nach Wunsch – nur ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm in 24 Einsätzen in eineinhalb Jahren bei den Kraichgauern. Nun wechselt er per Leihe zurück zum FCA, der sich laut Sky eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro gesichert hat.