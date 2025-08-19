Abgang beim FC Zürich: Rechtsverteidiger Mattia Rizzo schliesst sich für die laufende Saison dem Serie-C-Klub Calcio Lecco 1912 an.

Mattia Rizzo – hier für die U19 beim FCZ im Einsatz – wechselt auf Leihbasis zu Calcio Lecco. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der FC Zürich verleiht Verteidigertalent Mattia Rizzo (18) für eine Saison in die italienische Drittliga an Calcio Lecco 1912.

Rizzo gehörte zum Saisonstart zweimal dem Kader der Zürcher U21 an und lief in der Promotion League auf. Beim Serie-C-Klub trifft Rizzo mit Federico Valente auf einen Schweizer Coach mit FCZ-Vergangenheit. Von 2013 bis 2017 arbeitete Valente als U16-Trainer und Videoanalyst für den Zürcher Klub.

Rizzo ist ein aktueller U20-Nationalspieler der Schweiz. Insgesamt lief er schon in 27 Spielen für die Juniorenauswahlen des SFV auf. Sowohl in der U18- als auch in der U19-Nati-Auswahl debütierte er unter seinem Vater Massimo Rizzo (51), der in der Spielzeit 2020/21 nach vielen Jahren im Nachwuchs für kurze Zeit die 1. Mannschaft des FCZ geleitet hat, bevor er zum Verband wechselte.

