DE
FR
Abonnieren

Trifft auf Schweizer Coach
FCZ verleiht Verteidigertalent in Italiens Drittliga

Abgang beim FC Zürich: Rechtsverteidiger Mattia Rizzo schliesst sich für die laufende Saison dem Serie-C-Klub Calcio Lecco 1912 an.
Publiziert: 11:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Mattia Rizzo – hier für die U19 beim FCZ im Einsatz – wechselt auf Leihbasis zu Calcio Lecco.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der FC Zürich verleiht Verteidigertalent Mattia Rizzo (18) für eine Saison in die italienische Drittliga an Calcio Lecco 1912.

Rizzo gehörte zum Saisonstart zweimal dem Kader der Zürcher U21 an und lief in der Promotion League auf. Beim Serie-C-Klub trifft Rizzo mit Federico Valente auf einen Schweizer Coach mit FCZ-Vergangenheit. Von 2013 bis 2017 arbeitete Valente als U16-Trainer und Videoanalyst für den Zürcher Klub.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Rizzo ist ein aktueller U20-Nationalspieler der Schweiz. Insgesamt lief er schon in 27 Spielen für die Juniorenauswahlen des SFV auf. Sowohl in der U18- als auch in der U19-Nati-Auswahl debütierte er unter seinem Vater Massimo Rizzo (51), der in der Spielzeit 2020/21 nach vielen Jahren im Nachwuchs für kurze Zeit die 1. Mannschaft des FCZ geleitet hat, bevor er zum Verband wechselte.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League